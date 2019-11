Disneyjeva čarovnija bo zdaj pretočna

So Netflixu šteti dnevi?

ZDA - MMC RTV SLO, AP

Disney z novo pretočno storitvijo širi nabor zabavnih storitev. Foto: EPA

Disney bo danes v ZDA, Kanadi in na Nizozemskem zagnal novo pretočno storitev za ogled filmov in serij, Disney Plus. Stavijo na bogato knjižnico vsebin, ki so jo v Disneyju nabrali v zadnjih letih.