Medtem ko je že skoraj milijon in pol oboževalcev Igre prestolov podpisalo peticijo za ponovno snemanje zadnje sezone te televizijske serije, je George R. R. Martin namignil, da bo njegova knjižna saga najverjetneje imela drugačen konec. Foto: IMDb

Mnogi oboževalci menijo, da sta imela glavna pisca televizijske serije David Benioff in D. B. Weiss težave pri pisanju konca prav zato, ker Martin še ni spisal zaključka svoje sage in tako nista imela knjižne predloge, na katero bi se oprla.

Martin je na svojem blogu po predvajanju zadnjega dela serije zapisal, da so knjige vendarle drugačen medij in da bosta njegova rokopisa za Zimske vetrove in Sanje o pomladi obsegala 3.000 strani, medtem ko sta bila Weiss in Benioff v zadnji, osmi sezoni omejena na šest epizod.

"In če bo treba dodati več poglavij in scen, jih bom preprosto dodal," pravi Martin, ki pa ne želi povedati, kdaj bo dokončal knjigi. "Vem, vem, zelo zamujam z Zimskimi vetrovi, a dokončal jih bom. Ne bom pa povedal, kdaj. To sem storil v preteklosti, a s tem sem vas le razočaral, sebe pa zafrknil."

"Sprašujejo me, kako se bo končalo. Bo konec isti, kot ga je imela serija? Bo drugačen? No, ja. In ne. In ja. In ne. In ja. In ne. In ja," je zapisal George in dodal: "Kaj če se dogovorimo tako. Spisal bom konec. Vi ga boste prebrali. Ko si boste ustvarili mnenje, pa se boste lahko prepirali na spletu."

Martin, ki je v objavi izrazil tudi globoko hvaležnost vsem, ki so sodelovali pri televizijski seriji, še posebej pa Benioffu in Weissu, je povedal tudi, da trenutno v vlogi producenta razvija osem serij za različne televizijske kanale.