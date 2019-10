Prijatelje bomo od maja lahko spremljali na novi HBO-jevi pretočni platformi. Foto: AP

HBO max bo na voljo za 15 dolarjev na mesec in bo ponujal vse filme in serije v lasti medijskega velikana in hčerinskega podjetja AT&T, WarnerMedia. Največ pozornosti bodo gotovo deležne priljubljene serije mreže HBO, kot so Prijatelji (Friends), Veliki pokovci (The big bang theory), South Park in Igra prestolov (The game of Thrones). V prvem letu po odprtju storitve pa bodo posebej zanjo posneli še 50 novih filmskih in televizijskih naslovov.

Netflixu bodo po novem družbo delale še 4 konkurenčne storitve. Foto: AP

Ne boj, pretočne sanje

Nova storitev bo še povečala konkurenco med pretočnimi portali, kjer se bo naslednje leto očitno razplamtela prava bitka za gledalce. V naslednjih šestih mesecih bodo kupcem na ameriškem in svetovnem trgu namreč vrata odprle 4 nove pretočne storitve največjih medijskih konglomeratov.

Že v začetku novembra bosta Netflixov primat poskušala spodkopati Apple in Disney. Obe možnosti bosta za dolar cenejši od mesečne naročnine, ki jo za ogled vsebin plačujejo Netflixovi naročniki. Od aprila pa bomo lahko priljubljene humoristične serije Parki in rekreacija (Parks and Recreation) in Pisarna (The Office) gledali na novi platformi Comcastovega podjetja NBC, ki se bo po logotipu podjetja imenovala Peacock (Pav). Mnogi uporabniki in spremljevalci se nadejajo, da bo tekmovanje med podjetji še povečalo kakovost ponujenih vsebin in pocenilo dostop do njih.

V AT&T si želijo obdržati vplivno mesto v zabavni industriji. Foto: AP

Nekdanji prijatelji, zdaj tekmeci

Odpiranje novih pretočnih platform bo gotovo prizadelo tržni delež in dohodke Netflixa, ki je pred slabim desetletjem eksplozivno ustvaril trg pretočnega ogleda video vsebin. Mnogi podjetje, ki se je na začetku svojega obstoja ukvarjalo s poštno izposojo DVD-jev, krivijo za vztrajni propad tradicionalne kabelske televizije v ZDA, ki vsako leto izgubi na milijone naročnikov.

Največji ponudniki so očitno v boju za ohranitev kabelske televizije obupali in se popolnoma vrgli v boj za prevlado na trgu ponudnikov spletnih filmskih in televizijskih vsebin. V preteklem letu smo lahko spremljali počasno umikanje vsebin omenjenih konkurentov iz Netflixove spletne knjižnice in pripravo največjih medijskih koncernov na izdajo lastnih storitev. V odgovor so pri Netflixu izdatno povečali proračun za lastno produkcijo, s čimer poskušajo doseči medijsko neodvisnost od prihodnjih konkurentov.

Ameriški mladi gledalci vedno bolj pogosto zapuščajo tradicionalno televizijsko naročnino v korist pretočnih storitev. Foto: AP

Dražje, a boljše?

HBO Max bo za nekaj dolarjev dražji od do zdaj naznanjenih tekmecev, kar je v tesnem prerivanju za gledalce lahko tvegana odločitev. A v AT&T so samozavestni, da bodo s kakovostnimi vsebinami lahko pridobili zvestobo svojih gledalcev. V prvem letu delovanja nameravajo za nove vsebine na strani nameniti 2 milijardi dolarjev, nato pa približno milijardo dolarjev letno. Za primerjavo pri Netflixu načrtujejo, da bodo samo letos za nove vsebine porabili skoraj 15 milijard dolarjev.

Poleg boljših vsebin snovalci nove platforme računajo na povezovanje z že obstoječimi storitvami HBO, kjer naj bi pridobili zveste stranke, vajene njihovih vsebin. Kot kaže, bo prihodnje leto na področju pretočnih storitev zares zanimivo in upamo lahko, da bomo zaradi tekmovanja med ponudniki na boljšem prav mi, gledalci.