Poklon "The Rocku". Foto: Reuters

Omenjeni film je postal najboljši film leta, nagrado, kipec v obliki kokic, pa so podelili tudi najboljšemu filmskemu zlikovcu - Thanosu v podobi Josha Brolina, in junaku, ki ga je upodobil Robert Downey Jr. Govorimo seveda o Iron Manu.

Presenečenje je bila nagrada za junakinjo iz resničnega življenja, ki so jo podelili sodnici ameriškega vrhovnega sodišča, 86-letni liberalni Ruth Bader Ginsburg, ki pa po kokice v Santa Monico ni prišla. Glas ljudstva je za najboljšo televizijsko serijo nagradil Igre prestolov, najboljši dokumentarec pa so postala pričanja žensk, ki so bile žrtve spolnih in čustvenih zlorab pevca R. Kellyja.

Elisabeth Moss, obraz serije Deklina zgodba, je bila nagrajena za najboljšo igro v TV-seriji, Brie Larson alias Kapitanka Marvel je "zakrivila" najboljši spopad, najboljši poljub pa sta pred kamerami uprizorila Noah Centineo in Lana Condor v najstniškem filmu To All the Boys I've Loved Before.

"Ko sem pred 15 leti prišel v Hollywood, zabavna industrija ni vedela, kaj naj počne z menoj. Visok sem 193 centimetrov, mišičast, pol temnopolt in pol Samojec. Zato sem se odločil, da se ne bom uklonil Hollywoodu, ampak se bo Hollywood uklonil meni," pa je dejal Dwayne "The Rock" Johnson, ki se je pojavil že v več kot 30 filmah in televizijskih serijah.

Nagrado za "pionirko", ki orje ledino na več področjih, je dobila igralka, modna oblikovalka ter zagovornica pravic žensk in mladih Jada Pinkett-Smith.