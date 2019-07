Angelino Jolie so oboževalci Marvelovega vesolja navdušeno pozdravili. Foto: AP

Marvel po zelo uspešnem Maščevalci: Zaključek, ki bo po predvidevanjih ravno te dni postal najdonosnejših Disneyjev film vseh časom (zadnjih 10 let je na tem prestolu kraljeval Avatar), tako že snuje novo franšizo: Eternals (v prostem prevodu Večni). V Marvelovih stripih so Večni posebna iz vesolja poslana rasa bitij z nadnaravnimi močni, ki so na zunaj povsem človeški, v sebi pa skrivajo različne sposobnosti, poleg tega pa lahko živijo (skoraj) večno. Ker so izbrali pot miru, so ujeti v nenehen boj s svojimi "bratranci" Devients (Devianti).

Za glavno vlogo v prvem filmu iz serije so izbrali Angelino Jolie, ki je na predstavitev filma (napovedan je za november 2020) prišla v družbi soigralcev Richarda Maddna, Kumaila Nanjianija in Salme Hayek. Joliejeva bo upodobila Theno, ki se lahko pohvali s celo paleto nadnaravnih moči – od nadčloveške hitrosti, moči, telepatije, telekineze itd. "Delala bom še desetkrat hitreje kot do zdaj," je ob predstavitvi okoli 6.500 navdušenim oboževalcem obljubila Joliejeva in dodala, da se zaveda, koliko jim lik pomeni, zato "pridno treniram in sem navdušena", da bo upodobila Theno.

Natalie Portman bo v roke prijela Thorovo kladivo. Foto: AP

Thor bo prvič ženska

Pri Disneyju so oznanili tudi premiero četrtega filma o Thoru z naslovom Love and Thunder, v katerem bo Thora prvič upodobila ženska, Natalie Portman, ki je v prejšnjih filmih upodabljala Thorovo (igral ga je Chris Hemsworth) dekle. "Dober občutek je," je dejala Portmanova in dodala, da je vedno občutila malo zavisti glede tistega slovitega kladiva. Film v kinematografe sicer prihaja šele novembra 2021.

Na Disneyjevi predstavitvi filmskih novosti v naslednjih dveh letih je bučen aplavz požel tudi dvakratni oskarjev nagrajenec Mahershala Ali, ki se je na odru pojavil s čepico z napisom Blade (Rezilo) na glavi in na ta način potrdil govorice, da bo v predelavi uspešnice iz leta 1998 nadomestil Wesleyja Snipsa.

Napovednik za Črno vdovo

V okviru predstavitve so predstavili tudi nov napovednik za film Črna vdova s Scarlett Johansson, predsednik Marvelovih studiev Kevin Feige pa je med drugim potrdil še en film o Fantastičnih štirih ter nadaljevanji Črnega panterja in Kapitana Amerike. S tem pa Marvelove ofenzive na kinematografe še ni konec: napovedujejo tudi nov film o Doktorju Strangeu (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) ter Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, v katerem bomo med drugim videli kitajskega igralca Tonyja Leunga, Awkwafino in novinca Simuja Liuja.

Florence Pugh, O. T. Fagbenle, Rachel Weisz in Scarlett Johansson na predstavitvi napovednika za Črno vdovo. Foto: AP

Zgodbe številnih filmov se bodo, kot je to pri Marvelu že v navadi, raztezale tudi na male zaslone oziroma spletno pretočno platformo Disney+."Iste ekipe, ki delajo pri filmih, bodo sodelovale tudi pri ustvarjanju nekaterih serij," je pojasnil Feige.