Dečki, stari od 11 do 16 let, in njihov trener so bili v jamo ujeti, potem ko je po njihovem vstopu območje zajelo hudo deževje in jim onemogočilo izstop. Foto: EPA

Pri Netflixu, največjem svetovnem ponudniku videovsebin na zahtevo, so sporočili, da so pridobili pravice za snemanje miniserije o dramatičnem reševanju dvanajstih tajskih dečkov in njihovega trenerja, ki so lani poleti obtičali v jami.

"Zgodba združuje veliko edinstvenih lokalnih in univerzalnih tem, ki so povezale ljudi iz vseh družbenih slojev in različnih koncev sveta," je ob najavi povedala Erika North, ki je pri Netflixu zadolžena za mednarodne izvirne vsebine. "Tajska za Netflix predstavlja zelo pomemben trg in veselimo se, da bomo oživili to navdihujočo lokalno zgodbo, ki je dobila globalne razsežnosti," je še povedala.

Novico o sklenjenem dogovoru so pozdravili tudi v nogometnem klubu Wild Boars. "Hvaležni smo vsem posameznikom in organizacijam z vsega sveta, ki so pri reševanju s skupnimi močmi poskrbeli za pravi čudež. S snemanjem te zgodbe bi se jim radi zahvalili," je povedal Ekapol Čantapong, ki ima v klubu tajskih dečkov vlogo pomočnika trenerja.

Dečki so bili ob prihodu na površje v središču pozornosti. Vabili so jih na najrazličnejše dogodke in televizijske oddaje. Foto: EPA

Dečki, stari od 11 do 16 let, in njihov 25-letni trener so bili v jami ujeti 17 dni, potem ko je po njihovem vstopu v jamo območje zajelo hudo deževje in jim onemogočilo izstop. Dramatično dogajanje na severu Tajske je spremljala svetovna javnost, pri reševanju pa so pomagali številni tuji strokovnjaki.

Miniserijo bo režiral Jon M. Chu, ki je režiral filmsko uspešnico Crayz Rich Asians in tajski režiser Natavut Punpirija. Netflix si je pravice za snemanje zagotovil od podjetja Thamluang, ki so ga ustanovili dečki in njihov trener. Do zdaj sta bili objavljeni že dve knjigi o reševanju tajskih dečkov, snemanje celovečernega filma britansko-tajskega režiserja Toma Wallerja z naslovom The Cave pa bo predvidoma končano decembra.