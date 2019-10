Pesem sta naslovila Beautiful Ghosts, zapela pa jo bo Taylor Swift sama.

Foto: AP

Pevka, ki je imela nekaj krajših izletov v igralske vode - manjše vloge je imela v filmih Valentine's Day in The Giver, nastopila je v animiranem filmu The Lorax, videli pa smo jo tudi v epizodi serije Na kraju zločina CSI - a do zdaj ni pustila vtisa, bo nastopila v vlogi mačke Bombalurine.

V vlogi glavne igralke, mačke Victorie, bo nastopila glavna baletna plesalka Kraljevega baleta v Londonu Francesca Hayward. Med igralsko zasedbo so še slavna imena, kot so Judi Dench, Jennifer Hudson, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jennifer Hudson in Rebel Wilson. Obrazi igralcev bodo takšni, kakršni so, telesa pa bodo prekrita z računalniško ustvarjeno dlako.

Težko pričakovani film, ki ga režira Tom Hooper, bo v kinematografe prišel decembra.

Muzikal Mačke je sicer nastal po naboru otroških pesmi Mačke pesnika Thomasa Stearnsa Eliota iz leta 1939. Lloyd Webber je glasbo za muzikal napisal že leta 1977, prvo predstavo pa so uprizorili na londonskem West Endu leta 1981. Leto zatem so eno najuspešnejših glasbeno-scenskih predstav vseh časov začeli uprizarjati tudi v New Yorku.