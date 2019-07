Predstavitev nove serije je navdušila oboževalce. Foto: Reuters

Stewart je ob bučnem ploskanju na konvenciji predstavil napovednik za serijo, pridružila pa sta se mu tudi Brent Spinner (Data) in Jery Ryan (Sedma od Devet). V napovedniku vidimo Picarda, kako se v vili med vinogradi sprašuje o svoji preteklosti. V idiličnem domovanju ga najde skrivnostna ženska, ki ga prosi za pomoč.

Stewart je kapitana legendarne ladje igral v prvotni seriji od leta 1987 do 1994 in v štirih samostojnih celovečernih filmih. Kot pravi, je najprej nasprotoval vrnitvi med Zvezdne steze, a so ga za novo serijo navdušili pogovori s pisci scenarija.

Nova serija bo na voljo prihodnje leto na Amazonovi pretočni storitvi. Poleg nje so napovedali še 10 manjših zvezdnih stezic (Short trecks), podcast in animirano serijo Pod palubo (Lower Decks).