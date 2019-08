Pierce Brosnan in Will Ferrell bosta Evrovizijo približala Američanom

V nastajanju film o Evroviziji

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Pierce Brosnan bo ob Willu Ferrellu in Rachel McAdams prvo ime prihajajočega filma Eurovision na Netflixu. Foto: Reuters

Največje evropsko glasbeno tekmovanje v Evropi, Evrovizija, je navdihnilo režiserja Davida Dobkina, ki je k sodelovanju zvabil velika hollywoodska imena, kot so Pierce Brosnan, Will Ferrell in Rachel McAdams.