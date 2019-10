Za zvezdniki nadaljevanja sage o uničevalnih robotih je svetovna promocijska turneja novega filma. Foto: AP

Gasilci so 72-letnika in njegovo družino ob treh ponoči zbudili in jih prepeljali na varno. Zaradi nevarnosti požara in možnosti izpada električne energije so odpovedali tudi premiero novega filma o terminatorju, Terminator: Mračna Usoda.

Požari tokrat ogrožajo nekaj najbolj luksuznih in naseljenih delov Kalifornije. Foto: AP

Zaradi požarov, ki so uničili že več kot 250 kvadratnih kilometrov gozdov, so na varno evakuirali 200.000 prebivalcev. Najhujši požar trenutno divja v tradicionalnem vinskem središču Kalifornije, severno od San Francisca. Ognjeni zublji so že uničili več vinskih kleti in nešteto vinogradov. Poleg Schwarzeneggerja so se pred požari morali umakniti tudi številni drugi zvezdniki, kot je košarkar LeBron James.

Za požare mnogi krivijo dobavitelja električne energije PG&E, ki upravlja večino daljnovodov v zvezni državi. Podjetje je v preteklosti že moralo plačati visoke kazni za malomarno povzročitev požarov, ki jih je sprožila dotrajan oprema. Pretekli teden so zaradi napovedi močnega vetra večkrat že preventivno izklopili električno omrežje, zaradi česar je brez energije ostalo več kot 2 milijona prebivalcev.

Režiser Tim Miller je napovedal, da bodo vso hrano, namenjeno za pogostitev po premieri, razdelili med evakuirance. “Odpoved premiere ni tako huda stvar. Zame je nagrada film, ne pa rdeča preproga,” je dejal in dodal, da bodo za tiste člane snemalne ekipe, ki so v Kalifornijo pripotovali ravno zaradi premiere, vseeno organizirali poseben ogled filma.