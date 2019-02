Film The Dirt, ki je nastal po istoimenski knjižni uspešnici, bo od 22. marca naprej dostopen na Netflixu. Foto: EPA

V filmu, ki je nastajal skoraj 18 let, bo prikazan vzpon skupine Mötley Crüe, ki jim je v 80. letih preteklega stoletja v Los Angelesu v svetu glasbe uspel neverjeten preboj. Slavni so postali tako rekoč čez noč, a ne zgolj po zaslugi svoje glasbe, ampak tudi zaradi hedonističnega življenskega stila, saj so se ves čas svoje kariere striktno držali mota "seks, droge in rock'n'roll".

Mötley Crüe - The Dirt (Est. 1981) (feat. Machine Gun Kelly)

Film, naslovljen The Dirt, se osredotoča na njihove vzpone pa tudi padce, ki jih ni bilo malo. Basist skupine Nikki Sixx je po ogledu prve še neobdelane verzije filma povedal, da je imel po ogledu občutek, kot da ga je nekdo brcil v trebuh. "Bilo je toliko vzponov in padcev, da sem si ob koncu filma mislil, kakšna sreča, da smo preživeli," je povedal 60-letni Sixx, ki je bil dolga leta zasvojen s heroinom, njegovo življenje pa je zaradi predoziranja večkrat viselo na nitki.

Sixx: "Film je na trenutke težko gledati"

Film, ki temelji na istoimenski avtobiografiji s podnaslovom Izpovedi najbolj razvpitega rock benda, prikazuje ključne dogodke iz zgodovine zasedbe, poleg predoziranj basista Nikkija Sixxa, tudi prometno nesrečo, ki jo je leta 1984 pijan povzročil pevec Vince Neil, v njej pa je življenje izgubil njegov sopotnik, bobnar zasedbe Hanoi Rocks Razzle Dingley. Film se ne bo izognil niti težavnemu zasebnemu življenju članov skupine, med drugim bo prikazana ločitev bobnarja zasedbe Tommyja Leeja in igralke Heather Locklear ter življenje kitarista Micka Marsa z ankilozirajočim spondilitisom.

"Na trenutke je težko gledati, kaj smo preživeli kot skupina in kot posamezniki. Hkrati pa sem neverjetno ponosen, da smo preživeli in se pod svojimi pogoji znova vzpeli," je po pisanju Billboarda še dodal Sixx.

Za film posneli tri nove pesmi

Ideja o snemanju filma se je sicer porodila takoj po izdaji izredno uspešne biografije, film pa si je želelo posneti več režiserjem, med njimi tudi David Fincher, a projekt ni zaživel, dokler ga pod svoje okrilje ni vzel Netflix. Snemanje se je začelo februarja lani, člani zasedbe pa so za film posneli tudi tri nove pesmi in priredbo Madonnine uspešnice Like a Virgin.

Mötley Crüe - Kickstart My Heart (Official Music Video)

Režije filma se je lotil Jeff Tremaine, sicer velik oboževalec zasedbe. Bobnarja in enega od ustanoviteljev Tommyja Leea bo v filmu upodobil igralec in raper Colson Baker, znan tudi kot Machine Gun Kelly, v vlogi basista Nikkija Sixxa bo nastopil britanski igralec Douglas Booth, pevca Vincea Neila bo upodobil Daniel Webber, kitarist Mick Mars pa bo Iwan Rheon.

Zasedba, ustanovljena leta 1981, je izdala devet albumov in velja za eno najbolj prodajanih zasedb vseh časov. Po celem svetu so namreč prodali več kot 100 milijonov albumov. Leta 2014 so člani skupine napovedali svojo zadnjo mednarodno turnejo, po kateri so se "upokojili", lani pa so se spet združili.