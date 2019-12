Za Trumpa je bila posebna čast sodelovati v božični uspešnici Sam doma. Foto: Reuters

Ko so na CBC (Canadian Broadcasting Company) nedavno predvajali božično uspešnico iz leta 1992, so nekateri gledalci in kanadski mediji opazili, da je bil prizor s Trumpom izrezan. Predsednik Združenih držav amerike se v filmu pojavi v kratkem prizoru. Mladi Kevin McCallister (Macaulay Culkin), na katerega je njegova družina (ponovno) pozabila, se ne znajde v velikem hotelu, v katerem biva med počitnicami. Ustavi moškega v dolgem črnem plašču, z rdečo kravato in ga vpraša, kako se pride v preddverje. "Po hodniku in na levo," odgovori Donald Trump.

Trump je na božični večer, še preden se je zavedal sprememb, dejal, da je bila zanj posebna čast sodelovati v omenjeni božični klasiki. To je še dodatno spodbudilo kanadske medije, ki so zahtevali pojasnila o izrezanem prizoru. Tiskovni predstavnik CBC Chuck Thompson je povedal, da so 120-minutni film skrajšali za osem minut, da so naredili prostor za reklame. "Prizor z Donaldom Trumpom je bil le en od prizorov, ki so bili izrezani, saj nobeden od njih ni bil bistven za zgodbo. Popravki so bili narejeni že leta 2014, ko smo prvič pridobili film in preden je bil Trump izvoljen za predsednika," je dodal.

Številni uporabniki družbenih medijev, še posebej Trumpovi podporniki, so kanadski televiziji očitali, da je šlo za politično motivirano odločitev. Trumpov sin Donald mlajši je na svojem Twitterju delil povezavo do članka, ki pojasnjuje spremembe v filmu in ga označil za “patetičnega”. Oglasil se je tudi Trump, ki je s svojim tvitom šaljivo požugal kanadskemu premierju in pristavil, da film nikoli več ne bo enak.

Nepremičninski mogotec je newyorški hotel Plaza, v katerem so bili posneti prizori številnih filmov, tudi več prizorov filma Sam doma 2, kupil v začetku 90. let prejšnjega stoletja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.