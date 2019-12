Deadpoola zaznamuje izvrsten smisel za črni humor in izvirno nagovarjanje gledalcev. Foto: Kolosej

Deadpool je sicer del Marvelovega striparskega vesolja, a sta bila prva dva filma posneta pod okriljem studia 20th Century Fox. Disney je letos, s 70-milijardno združitvijo obeh studiev, pridobil pravice tudi do snemanja filmov o verjetno najbolj unikatnem liku Marvelovega vesolja.

Reynolds in žena Blake Lively sta pred kratkim tudi znova postala starša. Foto: AP

Oba filma o Deadpoolu sta bila izjemno uspešna, saj sta s prodajo kart zaslužila več kot poldrugo milijardo dolarjev, kar je skoraj desetkrat več, kot je stalo njuno snemanje. Izvirni humor in nenavadna zgodba sta dober recept za uspešno nadaljevanje zgodbe, ki si jo lahko obetamo tudi v tretjem filmu.

Snemanje je po igralčevih besedah popolnoma “divje”, odkar se je prestavilo pod okrilje večjega in bogatejšega studia. “Kar naenkrat smo se z ekipo znašli v velikih ligah filmov o superjunakih, kar je za nas popolnoma noro,” je bil nad potekom snemanja navdušen Reynolds.

Reynolds je snemanje novega filma potrdil med intervjujem za oddajo Live with Kelly and Ryan, kjer je promoviral svojo novo akcijsko komedijo Free Guy. V njem igra nevpadljiv spremljevalni lik v videoigri, ki mu prekipi, zato se začne zoperstavljati glavnim likom in igralcem.