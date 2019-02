Podrobnosti obtožbe proti Lucu Bessonu so maja lani v javnost pricurljale ob koncu filmskega festivala v Cannesu, kjer so prav v lani veliko pozornosti posvetili problematiki spolnega nadlegovanja in nasilja v filmski industriji. Foto: EPA

Igralka Sand Van Roy je maja lani policiji prijavila, da jo je 59-letni Besson večkrat posilil v obdobju izmeničnega videvanja in razhajanja. 28-letna igralka je ena od devetih žensk, ki je enega najbolje plačanih francoskih režiserjev obtožila spolnega napada, poroča britanski Guardian.

Njegovi odvetniki so v ponedeljek sporočili, da je bila preiskava obtožb proti režiserju, ki od začetka vse zanika, ustavljena. Kot so še sporočili odvetniki, Besson pravi, da so ga "nekateri – k sreči gre za manjšino – prehitro obsodili". Režiser se prav tako "zahvaljuje vsem drugim, katerih stalna podpora mu je pomagala prestati te težke mesece".

Sand Van Roy je imela dve manjši vlogi v Bessonovih filmih Taksi 5 ter Valerian in mesto tisočerih planetov. Foto: IMDb

Nizozemsko-belgijska igralka Sand Van Roy, ki je imela manjši vlogi v Bessonovih filmih Taksi 5 in vesoljski opereti Valerian in mesto tisočerih planetov, trdi, da jo je režiser štirikrat posilil, a se je bala za svojo kariero in zadeve ni upala takoj prijaviti. Besson je zanikal njene trditve in jih označil za "fantazijske obtožbe".

Maja lani so po prijavi igralke opravili krvno analizo, ki je pokazala, da ni bila omamljena. Njene obtožbe so spodbudile še osem drugih žensk, ki so bodisi policiji bodisi francoskim medijem poročale o podobnem režiserjevem vedenju. Ena izmed igralk pravi, da se je morala leta 2002 po kolenih in rokah splaziti s kastinga v Bessonovi pariški pisarni, da mu je lahko pobegnila. Pred desetimi dnevi je francoskemu tožilstvu v želji, da bi nizu obtožb dodala tudi svojo izkušnjo, prijavo poslala še ena ženska, ki danes živi v ZDA. Bessonovi predstavniki pravijo, da režiser kategorično zanika vse obtožbe kakršnega koli neprimernega ali kaznivega vedenja.

Luc Besson sicer spada med najuglednejša imena francoskega filma. Med drugim je dobitnik cezarja, francoskega ekvivalenta ameriškega oskarja, ki ga je leta 1998 prejel za znanstvenofantastični film Peti element. Ljubitelji filma cenijo tudi njegov triler Leon z mlado Natalie Portman in Jeanom Renojem v glavnih vlogah. Ta je igral že v eni od najbolj cenjenih Bessonovih klasik – Veliki modrini o potapljanju na dah. V zadnjih letih pa je režiser razočaral s še eno znanstvenofantastično zgodbo, Valerian in mesto tisočerih planetov, ki ni prepričala niti kritikov niti občinstva.

Besson je bil poročen štirikrat. Med nekdanjimi ženami je režiserka in igralka Maïwenn, par sta postala, ko ji je bilo 15 let. Leto pozneje se jima je rodila hči. Besson je štiri leta zatem ženo zapustil, ker se je na snemanju Petega elementa zaljubil v Millo Jovovich. Njun zakon je nato trajal dve leti.