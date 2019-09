Ostanki scene iz kraja Matamata na Novi Zelandiji, kjer so snemali film Gospodar prstanov. Foto: Reuters

Za serijo namerava Amazon porabiti več kot milijardo dolarjev, ker naj bi skušal posnemati uspeh serije Igra prestolov, s tem pa naj bi bila to najdražja televizijska serija do zdaj.

Izvršna producenta J. D. Payne in Patrick McKay sta povedala, da država v južnem Tihem oceanu ponuja prvobitno lepoto Srednjega sveta, kamor je J. R. R. Tolkien postavil svojo zgodbo o vilinih, škratih in hobitih. "Morali smo najti nekaj veličastnega, z neokrnjenimi obalami, gozdovi in gorami, ki pa ima tudi studie ter visoko usposobljene in izkušene obrtnike," sta zapisala v izjavi. Iz Studiev Amazon so sporočili, da se je predprodukcija že začela, snemanje pa se bo začelo "v prihodnjih mesecih" v Aucklandu.

Serija bo raziskovala zgodbe, postavljene pred dogodki, ki so bili prikazani v Jacksonovih filmih.

Velik čar za turiste

Filmska trilogija Gospodar prstanov in enako priljubljena, a kritiško slabše sprejeta filmska serija Hobit sta povzročili turistični razcvet na Novi Zelandiji. Lokacije, ki so bile uporabljene v njih, so pritegnile na milijone obiskovalcev, s čimer je turizem prehitel izvoz mleka kot največjega zaslužka države. Poleg tega so filmi spremenili novozelandski filmski sektor iz lokalne industrije v vodilnega na svetu, zlasti v posebnih digitalnih učinkih.

"Lepo je videti, da se povezanost Nove Zelandije s Srednjim svetom nadaljuje," je dejal minister za gospodarski razvoj Phil Twyford. Družba Invest Auckland pa je presodila, da bo Amazonova produkcija prinesla "velik gospodarski zagon in priložnosti za zaposlitev".