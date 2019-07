Igralci so med pogovori precej sproščeni in se pogosto pošalijo med seboj. Foto: AP

Ena izmed največjih popkulturnih zborovanj na svetu že dolgo ni več samo zbirališče ljubiteljev stripov, ampak je prerasla v ogromen predstavitveni oder za vse oblike zabavne umetnosti. Vsako leto se oboževalcem predstavijo vse glavne fantazijske televizijske serije, videoigre in filmi. Med najbolj priljubljenimi dogodki konvencije, ki poteka od 18. do 21. julija, so pogovorni paneli, na katerih lahko oboževalci svojim najljubšim igralcem, piscem in producentom postavljajo vprašanja.

Letos sta največ pozornosti ob začetku zborovanja požela dva napovednika za prihajajoče filme, o katerih smo že pisali, v nadaljevanju pa nekaj izjav iz omenjenih pogovorov z zvezdniki.

Jami Lannister iz mogočne hiše Lannister. Foto: IMDb

Igra prestolov

Med najbolj težko pričakovanimi dogodki je bil pogovor z zvezdniki serije Igra prestolov, ki so se tokrat na Comic-Conu predstavili zadnjič. Mnogi oboževalci so namreč zelo nezadovoljni s koncem zadnje osme sezone serije. Na začetku panela sta se Conleth Hill (Varys) in Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) dotaknila negodovanje oboževalcev.

Oba sta vesela, da je toliko ljudi tako čustveno navezano na serijo, pa čeprav to včasih pomeni veliko negativnih odzivov. Hill je povedal, da je izjemno hvaležen za podporo oboževalcev in verjame, da negativni odzivi odražajo neverjetno stopnjo navezanosti gledalcev na like v seriji. A poudarila sta, da bo konec serije vedno težka tema za oboževalce in da bo ta vedno povzročil veliko nelagodja.

V nadaljevanju pogovora so se vsi glavni igralci skupaj spominjali prigod s snemanja serije. Vsem so za šalo postregli s kavo v plastičnem lončku, ki so ga med snemanjem ene izmed epizod pozabili v kadru, kar so milijoni zvestih oboževalcev seveda takoj opazili.

Zombiji v vsej svoji nagnusnosti. Foto: IMDb

Živi mrtveci

Redne spremljevalce serije Živi mrtveci je presenetila novica, da bo 10. sezona serije, ki bo na voljo oktobra letos, zadnja sezona za igralko Danai Gurira. Igralka igra priljubljeno temnopolto bojevnico Michonne, ki je mnogim oboževalcem precej prirasla k srcu. Poudarila je, da odločitev ne prihaja iz njenega srca , ampak iz poslovnih krogov. Sama pravi, da je ob snemanju serije preživela najlepša leta svojega življenja.

Na konvenciji smo si lahko ogledali tudi svež napovednik za deseto sezono serije, ki kljub rahlemu upadu gledanosti še vedno privablja široko občinstvo. 11. sezona serije o zombijih in preživetju je tako po neuradnih navedbah že zagotovljena.

Maščevalci so dosegli velikanski uspeh. Foto: AP

Zmagovita brata Russo

Serija filmov o maščevalcih, je gotovo ena izmed najuspešnejših zgodb o prenosu junakov iz stripov na filmsko platno. Brata Russo sta zato na podaljšanem pogovornem panelu odgovarjala na vprašanja o nastanku zadnje uspešnice Maščevalci: Zaključek. Obiskovalci konvencije so režiserja in glavne igralce filmov o superjunakih, med spraševanjem o podrobnostih snemanja naravnost poveličevali. To ni preveč presenetljivo, saj je konvencija že leta največje zbirališče fanatičnih spremljevalcev Marvelovih stripov.