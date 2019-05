Zvezdniki serije so skozi leta postali dobri prijatelji, kljub težkemu slovesu pa so prepričani, da je napočil čas za zaključek zgodbe o Velikih pokovcih. Foto: EPA

Pred kompleksom TCL Chinese Theatre, ki je svoja vrata odprl leta 1927, je svoje dlani v beton odtisnilo že več kot dvesto znanih osebnosti iz sveta zabave. V 92-letni zgodovini tradicije pa so Veliki pokovci prvi, ki so si to čast priborili zgolj z dosežki na malih zaslonih.

Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik in Melissa Rauch, ki jim je televizijska nadaljevanka prinesla svetovno slavo, so pred nekaj dnevi končali snemanje zadnjega dela nadaljevanke.

Jim Parsons v seriji blesti v vlogi znanstvenika Sheldona Coopra, za kar je bil tudi večkrat nagrajen. Foto: EPA

Jim Parsons, ki je za vlogo Sheldona Coopra prejel štiri emmyje in zlati globus, je sodelovanje pri nadaljevanki označil za neverjetno izkušnjo. "Izkušnja je neponovljiva in ne predstavljam si je v kakršni koli drugačni kombinaciji sodelujočih," je povedal Parsons.

"Priložnost, da zaključek proslavimo na takšen način, je zelo primeren in ganljiv ter predstavlja popoln konec celotne izkušnje," je v zahvali ob slovesnosti pred Chinese Theatrom povedal 46-letni ameriški igralec.

Od leta 2007, ko so se Veliki pokovci prvič pojavili na malih zaslonih, so se skozi leta uveljavili kot ena od najuspešnejših humorističnih serij v zgodovini televizije – skupno je bila nanizanka nagrajena s kar desetimi emmyji. Nadaljevanka, ki sta jo ustvarila Chuck Lorre in Bill Prady, se je redno uvrščala med najbolj gledane televizijske vsebine in podrla številne rekorde v gledanosti. V enajsti sezoni si je v ZDA vsak del v povprečju ogledalo 18,6 milijona gledalk in gledalcev, kar ni uspelo še nobeni ameriški humoristični nadaljevanki.

Pred zaključkom dvanajste sezone bosta na sporedu še zadnja dva dela. Zvezdnica serije Kaley Cuoco, ki v Velikih pokovcih upodablja Penny, napoveduje, da bo konec zelo ganljiv. "To je najboljša zasedba na svetu, počutim se izredno počaščeno, da sem del te izkušnje," je povedala igralka.

Zadnji del nadaljevanke Veliki pokovci bo na ameriški televizijski mreži CBS na sporedu 16. maja.