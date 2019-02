Malekov bratranec je vzdušje ob gledanju oskarjev primerjal z nogometno tekmo. Foto: EPA

Kipca, ki ga je 37-letniku prinesla upodobitev legendarnega frontmana skupine Queen v filmu Bohemian Rhapsody, so se močno razveselili tudi njegovi sorodniki v Egiptu. 24-letni Malekov bratranec Fadi je povedal, da so Malekovi strici, tete, bratranci in sestrične že nekaj ur pred prenosom podelitve oskarjev zbrali v dnevni sobi družinske hiše v zaselku egiptovske province Minya.

Ko je bil Rami Malek razglašen za najboljšega moškega igralca v glavni vlogi, se je v dnevni sobi začelo veselje, ljudje so se objemali in plesali. "Bilo je, kot da je Egipt na nogometnem prvenstvu dosegel zmagoviti gol. To ni zgolj zmaga za našo družino, ampak za ves Egipt," je v telefonskem pogovoru z Reutersovim novinarjem povedal Fadi. Malekovi sorodniki so takoj po razglasitvi poklicali v ZDA in "teti Nelly" čestitali za zmago njenega sina.

Malek se je v zahvalnem govoru spomnil svojih izseljenskih korenin, ko je na odru med drugim povedal: "Sam sem sin priseljencev iz Egipta in moja zgodba se piše prav v tem trenutku. V srcu ga bom nosil do konca svojega življenja." Malekovi starši so se v ZDA preselili leta 1978, tri leta pozneje pa se jima je v Los Angelesu rodil Rami.