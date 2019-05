Pozneje se je pridružil Faraonom, v 90. letih pa z Danilom Kocjančičem ustanovil skupino Halo. Za največjo uspešnico je obveljala skladba Anita ni nikoli.

Tulio Furlanič praznuje 70. rojstni dan. Foto: MMC RTV SLO/Jani Ugrin

V Kopru rojeni Furlanič se je z glasbo srečal že kot otrok, ko se je v glasbeni šoli učil igranja na rog. Že pri 13 letih se je včlanil v koprski pihalni orkester in z njim nastopal do leta 1965, ko se je kot bobnar in solopevec priključil novonastajajoči glasbeni skupini Kameleoni. Legendarna skupina je mladini ponujala glasbo, ki je bila za tedanjo oblast dekadentna.

Halo - Anita ni nikoli

Po končanem služenju v JLA se je Furlanič, ki ga odlikuje izvrsten vokal, pridružil glasbeni skupini Faraoni. Leta 1972 je skupino zapustil, se preselil v Nemčijo in se tam izučil za strojnega ključavničarja. Tam se je redno zaposlil, poročil in dobil hčerko, ob tem pa ves čas igral in pel v različnih zasedbah po Evropi, piše spletni biografski leksikon Primorci.si.

Po skoraj treh desetletjih se je vrnil v Slovenijo in s Kocjančičem, Jadranom Ogrinom in Zdenkom Cotičem ustanovil skupino Halo, s katero je odpel pesem Anita ni nikoli. Dve leti pozneje je ustanovil še skupino Yesterday.

Lorella Flego in Tulio Furlanič na Melodijah morja in sonca. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

S skladbo Ko samota boli je leta 1999 osvojil nagrado za najboljšo interpretacijo na festivalu Melodije morja in sonca, leto pozneje pa je bila popevka Nocoj joče neko srce izbrana za pesem tedna na programu Val 202. Istega leta je izdal samostojno zgoščenko Brez rdeče niti.

Leta 2002 je znova nastopil na festivalu Melodije morja in sonca, in sicer s popevko Pokaži, kaj znaš, naslednje leto pa je v duetu z Alenko Pinterič s skladbo Zlata šestdeseta leta prvič nastopil na Emi. Na tekmovanju je sodeloval še leta 2004 s pesmijo O, ženske, ženske.

Konec istega leta je pristopil k skupini September, ki je med drugim nastopila kot predskupina na koncertu Deep Purple v Ljubljani. Leta 2005 je bila njegova skladba že drugič izbrana za pesem tedna na Valu 202 – Če se bojiš neba je zapel v duetu z Alenko Godec.

Furlanič, ki se uvršča tudi med najboljše bobnarje v Sloveniji, je na Radiu Koper 16 let vodil nedeljske večerne oddaje Večno zimzelene melodije.

Tulio Furlanič: Bloody Marry

Kr en Brass band & Tulio - Najboljša pesem