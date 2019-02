Foto: Reuters

Na glasbeni lestvici Billboard Hot 100 trenutno prepričljivo kraljuje pevka Ariana Grande. Njene pesmi zasedajo prva tri mesta lestvice, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu samostojnemu izvajalcu. Pred 55 leti je to sicer uspelo legendarni glasbeni skupini The Beatles.

Zadnji album Ariane Grande z naslovom Thank U, Next je že ob izidu na začetku februarja požel veliko pozitivnih odzivov in pritegnil ogromno pozornosti na družbenih omrežjih, istoimenska pesem z albuma pa je na prvem mestu Billboardove lestvice ostala kar sedem tednov. Ta teden je pesem Thank U, Next sicer zdrsnila na tretje mesto, a prehiteli sta jo dve drugi pesmi Ariane Grande ‒ 7 Rings in Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.

Legendarna skupina je The Beatles marca leta 1964 prva tri mesta lestvice zasedla z uspešnicami Can’t Buy Me Love, Twist and Shout in Do You Want to Know a Secret. Takšnemu dosežku se je lani približal tudi kanadski glasbenik Drake, ki je julija na lestvici zasedel prvo, drugo in četrto mesto.

Ariana Grande ‒ 7 Rings

Ariana Grande ‒ Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored