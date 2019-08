Album Abbey Road so Beatli izdali 26. septembra 1969. Ob izidu je album naletel na mešane odzive kritikov, danes pa ga mnogi štejejo za eno najboljših glasbenih stvaritev legendarne angleške skupine. Foto: Reuters

Ikonična fotografija Johna Lennona, Paula McCartneyja, Georgea Harrisona in Ringa Starra je bila posneta 8. avgusta 1969 na ulici Abbey Road pred studiem EMI. V tem londonskem studiu so The Beatles poleti 1969 snemali album, ki nosi ime po ulici z naslovnice, pa tudi sicer so večino svoje glasbe posneli prav v EMI-ju, ki se je pozneje preimenoval v Abbey Road Studios.

Slavni prehod za pešce na Abbey Roadu še danes obiskujejo mnogi oboževalci Beatlov. Foto: Reuters

Beatli so svoj enajsti studijski album sicer najprej želeli poimenovati Everest – po znamki cigaret, ki jih je kadil tonski mojster Geof Emerick, ki je sodeloval pri nastajanju albuma. Člani glasbene skupine so fotografijo za naslovnico sprva zato želeli posneti na Mont Everestu, a pozneje nihče izmed njih ni bil ravno zagret za dolgo potovanje v Azijo. Paul McCartney je zato predlagal, da bi album poimenovali kar po ulici, na kateri so snemali.

Odpravili so se na prvi prehod za pešce ob studiu, škotski fotograf Iain Macmillan pa je naredil šest posnetkov članov glasbene skupine med prečkanjem ceste. Fotografiranje naj bi trajalo okoli 10 minut, za naslovnico albuma pa je bila uporabljena peta fotografija.

Album Abbey Road so Beatli izdali 26. septembra 1969. Ob izidu je album naletel na različne odzive kritikov, danes pa ga mnogi štejejo za eno najboljših glasbenih stvaritev legendarne angleške skupine. Zaslovel je tudi prehod za pešce z naslovnice, ki ga še danes obiskujejo in fotografirajo številni oboževalci Beatlov.