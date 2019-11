Pevka je med drugim nominirana za prihajajoče ameriške nagrade (American Music Awards). Foto: AP

Pevka uspešnic Problem, 7 Rings in God is a Woman, Ariana Grande je ta vikend svojim oboževalcem sporočila žalostno novico. “Ne vem, kaj se dogaja z mojim telesom in to moram ugotoviti,” je zapisala na svojem družbenem omrežju Instagram in odpovedala koncert v Lexingtonu.

“Resnično sem obupana. Hvala, da mi pošiljate toliko ljubezni. Takoj, ko ugotovim kaj se dogaja z mojim telesom, vas bom obvestila. Res mi je žal in hvala za razumevanje,” se je v posnetkih opravičila oboževalcem in pri tem komaj zadrževala solze.

Zvezdnica je v bolečinah vse od londonskega koncerta. "Ne vem kako je to mogoče, vendar moje grlo in glava mi še vedno povzročata velike bolečine. Zvenim sicer v redu, vendar mi bolezensko stanje otežuje dihanje med koncertom," je obvestila svojih 167 milijonov sledilcev.

Kljub temu, da je odpoved koncerta zadnja stvar, ki si jo je zvezdnica želela, je bila to primorana storiti, piše E! News. Oboževalci ji stojijo ob strani in ji želijo čim hitrejše okrevanje. "Upamo, da se zavedaš, da nam je bolj mar za tvoje zdravje, kakor pa koncert," so zapisovali na Twitterju.

26-letno zvezdnico pred zaključkom svetovne turneje čaka še 18 koncertov, vendar zaenkrat še ni jasno na katerih bo sploh lahko nastopila.