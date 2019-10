Londonska ulica Oakley, kjer je nekaj časa živel in ustvarjal Bob Marley. Foto: Google Maps

Po pisanju britanskega BBC-ja so si za postavitev plakete, ki bi označevala kraj, kjer je Marley z zasedbo ustvarjal album Exodus z uspešnicami Jamming, Three Little Birds in One Love, pri organizaciji English Heritage prizadevali dlje časa, a so imeli težave z določitvijo natančne lokacije njegovega bivališča.

Marley je namreč leta 1977, ko so ga pridržali zaradi posedovanja marihuane, policistom povedal napačen naslov svojega začasnega bivališča, da se ne bi policisti za potrebe obsežnejše preiskave oglasili še na ulici Oakley. Po natančni preverbi so v organizaciji English Heritage vendarle potrdili, da je bil Marleyjev primarni naslov v tistem času na Oakleyjevi ulici 42.

Težave pri določanju točnega naslova Marleyjevega bivališča je povzročalo tudi to, da je glasbenik policistom navedel napačen naslov. Foto: AP

Plaketo na stavbi je odkril rastafarijanski pisatelj Benjamin Zephaniah, ki je ob tej priložnosti dejal: "Težko je vedeti, kaj bi o tej plaketi dejal Bob Marley, a nekoč je rekel: Živi zase in živel boš zaman. Živi za druge in živel boš ponovno. Prepričan sem, da bi rekel, da je plaketa namenjena njegovim ljudem in njegovi glasbi." Zgodovinar David Olusoga pa je dodal, da je bil Marley bolj kot briljanten glasbenik kulturna ikona, ki je orala ledino drugim temnopoltim umetnikom.

Več modrih plaket za etnične manjšine

Pri English Heritage, ki bdi nad več kot 400 zgodovinsko pomembnimi zgradbami in kulturnimi znamenitostmi, so leta 2015 vzpostavili delovno skupino, ki preverja, kje v Veliki Britaniji so živeli in delovali pomembni predstavniki etničnih manjšin, dejavni na različnih področjih. Med 900 modrimi plaketami, postavljenimi po Londonu, jih je namreč danes zgolj 4 odstotke posvečenih temnopoltim in ustvarjalcem azijskega rodu, navaja BBC.

Med glasbeniki, ki so se jim doslej poklonili s podobnimi plaketami, so John Lennon, Freddie Mercury in Wolfgang Amadeus Mozart.