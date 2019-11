Chris Martin je prepričan, da lahko okolju pomagamo že z majhnimi rečmi. Foto: AP

"Vzeli si bomo nekaj časa, da vidimo, kako lahko naša turneja postane koristna oziroma ima pozitiven vpliv na okolje," je pevec Chris Martin dejal za BBC. Skupina se sicer trenutno mudi v jordanski prestolnici Aman, v kateri bodo izvedli dva koncerta, ki si jih bo mogoče v živo ogledati prek YouTuba. V skladu z naslovoma obeh albumov, Sunrise (Sončni vzhod) in Sunset (Sončni zahod), bodo oba koncerta izvedli v petek v teh delih dneva.

Coldplay so se zadnjič na svetovno koncertno turnejo odpravili v letih 2016 in 2017. Na njej so predstavljali album A Head Full of Dreams in imeli kar 122 nastopov.

"Tega ne bomo več počeli, naša naslednja turneja bo najboljši približek do okolja prijaznemu delovanju. Bili bi zelo razočarani, če ne bi bili ogljično nevtralni. Za nami je že veliko turnej, zato smo se vprašali - zakaj ne bi tokrat ukrepali drugače?," se je vprašal Martin. Kako točno nameravajo predstavljati svoje nove pesmi, če ne na turnejah, pa ni razkril.

Besedila objavili v lokalnem časopisu

Odločili so se še za eno nenavadno potezo - v manjšem novozelandskem časniku Otago Daily Times so objavili besedila pesmi, ki so jih uvrstili na prihajajoči album. Skupina je akcijo naznanila na svojem Twitter profilu: "Tisti z območja Dunedina v Novi Zelandiji lahko v torkovi izdaji časnika Otago Daily Times najdete besedila vseh pesmi z albuma Everyday Life (izide v petek)." Dodali so, da je poleg besedila skladbe Eko objavljen odličen članek o Buenos Airesu.

Manjši lokalni časnik, ki ima sedež na južnem otoku Nove Zelandije, je edini časnik, v katerem je skupina objavila besedila pesmi s prihajajočega albuma, je poudaril novozelandski predstavnik založbe Warner Music. Založba za zdaj še ni razkrila, zakaj so za objavo besedil izbrali prav ta časnik. Coldplay so novi album na podoben način napovedali že oktobra, ko so v izbranih mednarodnih časopisih objavili seznam nanj uvrščenih skladb.

Skupino, znano po uspešnicah, kot so Paradise, Viva la vida in Fix You, sta leta 1996 ustanovila frontman Chris Martin in kitarist Jonny Buckland. Kmalu sta se jima pridružila še basist Guy Berryman in bobnar Will Champion. Podpisujejo se pod sedem uspešnih albumov, ki so jih prodali v več kot 100 milijonih izvodov. Zadnji album A Head Full of Dreams so izdali leta 2015. Prejeli so številne glasbene nagrade, med njimi sedem grammyjev.