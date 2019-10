Coldplay so zadnjo ploščo izdali leta 2015. Foto: Reuters

Oglas za album z naslovom Everyday Life je bil v valižanskem časopisu Daily Post umeščen zraven oglasov za hladilnik, posteljo in podobne predmete.

Kmalu po pojavitvi oglasa je glavni kitarist Jonny Buckland na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je kot mladostnik med počitnicami delal pri omenjenem časopisu. Vendar to pa ni bil edini oglas, ki se je pojavil, temveč so bili podobni tudi v časopisih nekaterih drugih angleških mest – v Express and Echo iz Exeterja, od koder prihaja pevec Chris Martin, pojavil pa se je tudi v Daily Echu iz Southamptona, ki je domače mesto bobnarja Willa Championa.

Basist Guy Berryman pa prihaja iz Škotske, vendar tam za zdaj oglasa oboževalci še niso našli.

Poleg oglasov z napovedjo seznama skladb pa so oboževalcem postregli s še enim presenečenjem – z neposredno predstavitvijo dveh skladb z albuma, ki so ju naslovili Arabesque in Orphans.

Urednik Daily Posta Andy Campbell je za BBC pojasnil, da o oglasu ni bil obveščen. "V uredniškem oddelku smo bili s tem seznanjeni šele takrat, ko nas je nekdo poklical in to izpostavil. Če sem iskren, gre za neverjetno dobro marketinško potezo Coldplaya, saj bodo zaradi tega o njihovem novem albumu in seznamu skladb govorili vsi."

Dodal je, da ni prepričan, kdo je oglas uredil, njegovo ugibanje pa je, da je šlo za nekoga iz založbe ali pa morda tudi samega kitarista zasedbe.

Nevsakdanja napoved nove plošče

Predstavitev novega albuma je zasedba začela s tem, ko so se v Madridu prejšnji teden pojavili črno-beli plakati skupine, oblečene kot poročni bend iz 20. let prejšnjega stoletja, sledila pa so še pisma izbranim oboževalcem – ena izmed prejemnic je sprva mislila, da gre za prevaro in ne za dejansko pismo njene najljubše skupine.

Everyday life bo sicer dvojni album, prvi se bo imenoval Sunrise, drugi Sunset, izšel pa bo 22. novembra.

Coldplay so najbolje prodajana britanska skupina 21. stoletja. Po podatkih uradne lestvice imajo med 20 najbolje prodajanimi albumi tri plošče, med katerimi prednjači A Rush Of Blood To The Head iz leta 2002.

Zadnjo ploščo A Head Full of Dreams so izdali leta 2015, pri njej pa so sodelovali z izvajalci, kot so Beyonce, Noel Gallagher in Tove Lo. Prodali so več kot dva milijona izvodov in jo predstavljali na svetovni turneji s 122 koncerti, s katerimi so zaslužili 523 milijonov dolarjev.