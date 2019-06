Dixie Chicks se lahko pohavlijo s 13 grammyji. Foto: AP

Martie Maguire, Natalie Maines in Emily Robison, sestre iz Teksasa, ki se lahko pohvalijo kar s 13 grammyji, med drugim tudi za album leta, se vračajo na sceno. Svoj zadnji album so izdale leta 2006, a to ne pomeni, da na glasbenem prizorišču niso bile več prisotne. Natalie se je v tem času podala na samostojno pot, Martie in Emely pa sta ustanovili novo skupino in jo poimenovali Court Yard Hounds.

Skupina se je na glasbeno prizorišče prebila v zgodnjih 90. letih preteklega stoletja, a mednarodna prepoznavnost je prišla šele leta 1998, s skladbama There's Your Trouble in Wide Open Spaces.

Kritika Busha jim ni koristila

Skupina je znana tudi po svoji politični opredeljenosti. Leta 2003 se na naslovnicah ameriških medijev niso znašle po zaslugi svoje glasbe, ampak zaradi kritike takratnega predsednika ZDA Georgea W. Busha. Dixie Chicks so namreč svojim oboževalcem dale jasno vedeti, da ne podpirajo vojne v Iraku, hkrati pa so navrgle tudi, da se sramujejo, da prihajajo iz iste zvezne države kot Bush.

Izjava jim je naredila precej škode - dobivale so grožnje s smrtjo, izgubile so velik del poslušalstva, njihovo glasbo so začele bojkotirati radijske postaje. Trpela je tudi turneja - v zveznih državah, kjer je bil upor proti Dixie Chicks najmočnejši, so koncerte preprosto odpovedali. A turneja kljub temu ni bila neuspešna, dekleta so se preusmerila na kanadske odre, kjer so vstopnice pošle v nekaj minutah.

Na albumu po vsej verjetnosti tudi Taylor Swift

Kaj lahko pričakujemo od novega albuma, ni znano, vseeno pa naj bi Dixie Chicks združile moči z nekaterimi znanimi imeni iz sveta glasbe. Kot najverjetnejšo gostjo na albumu se omenja Taylor Swift, ki je velika oboževalka skupine. "Dixie Chicks so ustvarjale zanimivo in brezkompromisno glasbo. Še vedno sem navdušena nad albumom Fly, na katerem se lepo vidi, koliko dela je bilo vloženega vanj," je pred nedavnim po pisanju CNN-a povedala Taylor Swift, ki dekleta še vedno šteje med svoje največje vzornice.