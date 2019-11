V tednu Karitas poleg dobrodelnega koncerta potekajo tudi številni drugi dogodki. Foto: Slovenska Karitas

Številni glasbeniki, plesalci in drugi umetniki bodo tudi letos s svojim prostovoljnim nastopom opominjali slovensko javnost, da je lepo deliti, in jih spodbujali, naj po svojih močeh pomagajo najrevnejšim družinam. V okviru dobrodelnega tedna namreč Slovenska karitas skupaj z RTV Slovenija prireja tradicionalni dobrodelni koncert Klic dobrote za družine v stiski, ki bo tokrat že 29. zaporedni in ki ga bomo od 20. ure prenašali na 1. programu Televizije Slovenija, na prvem programu Radia Slovenija, na MMC-ju in na radiu Ognjišče.

Ob spremljavi Zdravniškega orkestra Camerata Medica bodo obiskovalce dvorane Golovec v Celju ter gledalce in poslušalce zabavali Pia Brodnik, Nadia Ternifi, Manca Hribar, Petra Stopar, Mojca Bitenc Križaj, Lea Bartha Pesek, Maja Krevs, Irena Vrčkovnik, Lea Likar, Monika Avsenik, Marjan Bunič, Ivan Hudnik, Gregor Ravnik , Gregor Avsenik, Kvatropirci, Oktet Žetev, Ansambel Saša Avsenik, Robert Smolnikar trio.

Kako pomagati? Ves dan je odprta telefonska številka 01 472 00 11, kamor lahko darovalci pokličejo in darujejo želeni znesek, ali pa denar nakažejo neposredno na transakcijski račun.



Podatki za nakazila na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR : SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Klic dobrote – pomoč družinam

Sklic: 00 3514

Koda namena: CHAR

BIC banke: LJBASI2X

Dogodek bodo povezovali Ida Baš, Danica Godec in Jure Sešek, iz studia v Ljubljani pa bo zbrane nagovarjala s. Romana Kocjančič. Poleg omenjenih pri pripravi in izvedbi koncerta sodelujejo tudi številni mladi prostovoljci (teh je skoraj 130), samo med koncertom jih bo telefone dvigovalo 83.

Kot so sporočili s Karitas, so lani v času koncerta za družine v stiski zbrali 171.043 evrov in jih, kot vsako leto, namenili za materialno pomoč več kot 20.000 družin po vsej Sloveniji. Ob tem so izpostavili tudi misel gospe, ki je prejela pomoč: "Plačali ste mi položnice za zdravstveno zavarovanje. Sedaj bom vsaj brez strahu šla k zdravniku. Še enkrat najlepša hvala, ker ste mi v težkih trenutkih pomagali."

"S svojim prispevkom boste družinam pomagali, da bodo lažje prenašale težave ter dobile možnost za človeka vrednejše življenje," so ob tem še opomnili na Slovenski karitas.