Balašević je reden gost koncertnih prizorišč tudi v Sloveniji. Foto: BoBo/Žiga Živulović Jr.

Kot poroča Blic, je pevec trenutno še vedno na Inštitutu za kardiovaskularne bolezni v Sremski Kamenici pri Novem Sadu, vendar ga bodo kmalu odpustili v domačo oskrbo.

Zdravje je na prvem mestu

Hospitalizacija je tudi razlog odpovedi njegovega koncerta, ki bi moral biti danes v Kragujevcu, v očetovem imenu pa se je opravičila hčerka Beba Balašević.

"Življenje včasih naredi načrte brez nas in računa na naše razumevanje in kaj nam drugega preostane ... Zdravje je v vsakem primeru najpomembnejše in težko bi se še kar koli dodalo ... Đole pravi, da lahko prinese zdravniško potrdilo, jaz pa dvomim, da boste vi to kdaj zahtevali," je sporočila oboževalcem.

Pesmi ljubezni in miru

Začetek glasbene poti danes 66-letnega Balaševića, ki je odraščal v Novem Sadu, sega v leto 1977. Sicer slovi kot glasbenik, vendar je tudi pesnik, pisatelj, igralec in režiser. Znan je po skladbah, kot so Svirajte mi, Jesen stiže, Dunjo moja, Neki novi klinci, Prva ljubav, Priča o Vasi Ladačkom, Lepa protina kči, Portret života mog in Odlazi cirkus.

V več kot 40-letni karieri je izdal 15 albumov, v besedila pesmi pa so vtkane misli o ljubezni, pa tudi družbeni in politični tematiki.

Njegovo glasbeno pot je močno zaznamovala vojna v nekdanji Jugoslaviji, uniforme ni želel obleči, številne svoje pesmi je posvetil sožitju med narodi in sporočilu miru, a njegovo mirovništvo prav tako ni bilo všeč številnim tako na eni kot na drugi strani.