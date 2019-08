Pred Sheeranom je še zadnjih nekaj nastopov izredno uspešne turneje Divide. Foto: EPA

Turnejo Divide (Divide Tour) Eda Sheerana je ameriška revija Pollstar, ki zbira in analizira podatke glasbene industrije, razglasila za najbolj dobičkonosno glasbeno turnejo v zgodovini. 28-letni Anglež je s tem podrl rekord legendarnih irskih rokerjev U2, ki so si rekord lastili osem let.

Turneja, ki nosi ime po Sheeranovem tretjem studijskem albumu, se je začela marca 2017, do konca avgusta, ko se bo sklenila v angleškem mestu Ipswich, pa bo vključevala 255 glasbenih nastopov. Do zdaj je turneja ustvarila že več kot 661 milijonov evrov in s tem že 12 nastopov pred koncem podrla rekord skupine U2, ki je v okviru turneje 360° iztržila 660 milijonov evrov. Pollstar sicer zbira in analizira bruto zneske.

"Že to, da te omenjajo v istem stavku kot U2 in da tvoje dosežke primerjajo z njihovimi, je izredno," je bil ob rekordu navdušen Sheeranov zastopnik.

Poleg tega, da gre za najdonosnejšo turnejo v zgodovini, jo je obiskalo tudi največje število ljudi – po ocenah na podlagi prodanih vstopnic bo Sheerana v okviru turneje na koncu v živo slišalo 8,5 milijona ljudi v 43 različnih državah. Tudi ta rekord so si do zdaj lastili člani zasedbe U2, ki jih je v okviru turneje 360° od leta 2009 do 2011 slišalo 7,3 milijona ljudi.

Sheeranov zastopnik Stuart Campje za revijo Pollstar povedal: "Kar je uspelo Edu, je resnično neverjetno ... že to, da te omenjajo v istem stavku kot U2 in da tvoje dosežke primerjajo z njihovimi, je izredno."

Med dvema finančno najuspešnejšima turnejama je sicer kar nekaj razlik. U2 so v glavnem nastopali na stadionih, Sheeran pa je v svojo turnejo vključil tudi veliko nastopov na manjših, intimnejših prizoriščih. To se odraža tudi v povprečju obiskovalcev na posameznem koncertu – Sheeranove koncerte je v povprečju obiskalo 34.541 poslušalk in poslušalcev, nastope U2 pa kar 66.091. Sheeran tudi ni želel, da se na njegovih koncertih prodajajo VIP-vstopnice, cene za koncerte turneje Divide pa so bile v povprečju 14 odstotkov nižje kot cene vstopnic za turnejo 360° – rekord je Sheeran tako postavil predvsem zaradi števila koncertov. U2 so v okviru turneje 360° namreč nastopili le 110-krat.