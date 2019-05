Nemški mojster drznega techna, ambientale in IDM glasbe se v Sloveniji mudi v sklopu prve samostojne turneje po šestih letih. Kot predskupina bo nastopila ljubljanska post-pop zasedba YGT.

Glasbenik Apparat v elektronskih krogih velja za enega najpomembnejših izvajalcev vseh časov. Foto: EPA

Glasbenik Apparat v elektronskih krogih velja za enega najpomembnejših izvajalcev vseh časov. Od začetkov, ko je s plesnim techno razvratom polnil berlinske klube, se je sčasoma osredotočil na "oblikovanje zvokov namesto beatov" in prešel v bolj ambientalne vode.

Razvoj je bil vsekakor korak v pravo smer, saj albuma Berlinette (2003) in Orchestra of Bubbles (2006), na katerih je sodeloval z nemško producentko in pevko Ellen Allien, še danes veljata za klasike eksperimentalne techno in IDM glasbe, piše na spletni strani šišenskega centra urbane kulture.

Razen s šestimi samostojnimi izdajami je Apparat širše množice dosegel tudi v sklopu projekta Moderat, v katerem sodeluje z dvojcem Modeselektor in ki je bil leta 2009 izglasovan za najboljši nastop v živo, hkrati pa tudi prek gostovanja pri Johnu Peelu in glasbe za filme in nanizanke, kot so Kriva pota, Dark ali Uničenje. Rdeča nit Apparatovega ustvarjanja je "izjemna eleganca, ki presega plesišče in ob niansah podrobnosti ter lepote poskrbi za transcendentalno izkušnjo".

Pred Apparatom bo ljubljanska post-pop zasedba YGT predstavila februarja izdani drugi album Sinking Ship.

Apparat - Dawan (Official)