Zala Kralj & Gašper Šantl sta se novice, da bosta v finalu pela še enkrat, na predizboru razveselila zadnja med desetimi izbranci. Foto: Eurovision.tv/Thomas Hanses

Zala Kralj in Gašper Šantl sta Slovenijo po Lei Sirk še drugo leto zapored pripeljala v evrovizijski finale. Dogajanje na velikem odru boste lahko od začetka pa vse do zadnjih (in najbolj napetih minut) spremljali tudi na MMC.

Neposredni prenos velikega finala boste lahko od 21. ure dalje nocoj spremljali na TV SLO 1, Valu 202, Radiu Maribor ali RTV 4D. Komentator televizijskega prenosa bo Andrej Hofer, radijskega pa Andrej Karoli.

V finalnem večeru bo nastopilo 26 držav. Polek Izraela, ki je gostitelj letošnjega spektakta, in "velikih pet" (torej Italije, Francije, Španije, Nemčije in Velike Britanije), bodo nastopili še predstavniki 20 držav, ki so se najbolje odrezale na dveh predizborih. Zala in Gašper bosta po napovedih pela v slovenskem jeziku, brez spremljevalnih pevcev, plesalcev ali rekvizitov na odru.

O Evroviziji z Mišo Molk in Andrejem Karolijem

Uro pred začetkom prenosa finalnega izbora, ob 20. uri, si boste lahko na TV SLO 1 ogledali še posebno oddajo Vse o Evroviziji 2019. Gre za reportažo iz Tel Aviva, v kateri bo od blizu predstavljeno dogajanje pred spektaklom. Pogledali boste lahko tudi v zaodrje ter spremljali Zalo Kralj in Gašperja Šantla na njunih vajah.

Kot je znano, bosta Zala in Gašper v finalu nastopila deseta, večer bo odprla predstavnica Malte, sklenil pa predstavnik Španije.