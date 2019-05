Duncan še na Nizozemskem ni uveljavljeno glasbeno ime, pa je že osvojil Evropo. Foto: EPA

24-letnik s pravim imenom Duncan de Moor je tudi soavtor glasbe in besedila zmagovalne skladbe Arcade (druga dva sta Joel Sjöö in Wouter Hardy), ki je bila favorit že na stavnicah. Duncan je prepričal tako strokovne žirije posameznih držav (231 točk) kot gledalce (261 točk), ki so mu skupno podelili 492 točk, kar je bilo dovolj, da je premagal največja konkurenta, Italijana Mahmooda, in Rusa Sergeja Lazareva.

Nizozemska je tako zmagala že petič v evrovizijski zgodovini, a prvič po daljnem letu 1975. Ko je Laurence s kristalnim pokalom v rokah znova sedel pred sedmo silo, navdušenja ni mogel skrivati: "Vesel sem, da sem še vedno tukaj. Glasovanje je bilo res dolgo. Naslednje leto je treba to spremeniti, sicer lahko kdo še doživi srčni napad."

Zmagovalna pesem Evrovizije 2019: NIZOZEMSKA - Duncan Laurence – Arcade

Glede prihodnjih načrtov kot zmagovalec Evrovizije leta 2019 je Nizozemec dejal, da si je izmenjal kontakte s švedskim izvajalcem Johnom Lundvikom, saj bosta morda v prihodnosti skupaj napisala kakšno pesem. "Izmed preteklih evrovizijskih zmagovalcev si želim sodelovati z Mansom Zelmerlövom. Všeč sta mi njegov glas in energija." In dodal: "Če res verjameš v svojo glasbo in svoj umetniški čut, mu sledi. In trdo delaj."

Duncan je pred evrovizijskim finalom dejal, da je biseksualec: "Sem več kot umetnik. Sem človek, sem biseksualec, sem glasbenik, imam stališča. In ponosen sem, da lahko pokažem svetu, kdo in kaj sem. Tega ni mogoče opisati z besedami, resnično so se mi uresničile sanje," je dodal pevec, ki je v pesmi Arcade pel o hrepenenju, jezi in ljubosumju. Obenem je poudaril, da je najpomembneje ostati zvest sebi. "Ostani pri tem, kar imaš rad, naredi iz tega največ, čeprav imaš drugačno seksualno nagnjenje, sprejmi in imej rad ljudi takšne, kot so. Ne obsojaj. In seveda ‒ veliko sanjaj."

Pred letom dni pel pesmi v spalnici

Mu je bilo kaj težje, ker je v Tel Aviv prišel kot vroči favorit za zmago? "Pred letom dni sem bil samo običajen pevec in pisec glasbe, ki v svoji spalnici piše pesmi. Poglejte me, kje sem zdaj. Ko sem še drugič pel svojo pesem in so izpod stropa padali konfeti, sem pomislil na verz iz pesmi: 'Fant iz majhnega mesta pod velikim obokom.' Točno tako sem se počutil. Pesem Arcade je navdihnil človek, ki sem ga imel zelo rad, a je umrl mlad. Pesem govori o hrepenenju, hrepenenju po ljubezni, po nekom, ki se zdi nedosegljiv. A govori tudi o ljubezni. Po tej pesmi sem jih napisal že veliko, a vedno znova sem se vračal prav k Arcade. Kot da bi s to pesmijo sam sebi dal nasvet. Morda pa bo komu nekega dne pomagala, tako kot je meni ..."

Duncan je še dejal, da so se v najstniških letih sovrstniki pogosto norčevali iz njega, zato se je zatekel h glasbi. Pri 16 letih je zmagal na nekem tekmovanju talentov in posnel prvi demoposnetek. Odločil se je, da se bo vpisal v šolo Rock Academy, kjer je diplomiral leta 2017, pojavil pa se je tudi v peti sezoni resničnostne oddaje The Voice of Holland. Pesem Arcade je njegov prvi singel, tudi albuma še nima.