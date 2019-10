Strokovna komisija je izbrala 18 skladb in izvajalcev, ki so poslali videoposnetek izvedbe svoje skladbe (v dolžini ene minute) in krajšo videopredstavitev. Skladbe so še vedno v obliki delovnih verzij, tako da bodo sledilci Eme in Evrovizije dobili vpogled v sam ustvarjalni proces nastajanja skladb.

Prvo fazo izbora bo vodilo pet komentatorjev: pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin, voditelj in animator Klemen Kopina, novinar in dober poznavalec Evrovizije Denis Živčec ter spletni "vplivnici" Maja Pinterič in Rebeka Tomc.

Skozi pet tednov bo ljubitelje Eme vodilo pet komentatorjev. Foto: Žiga Culiberg

Tekmovanje bo potekalo na naši spletni strani od 4. novembra naprej. Vsak teden bomo od ponedeljka do srede predstavili po dva izvajalca in prek spletne ankete boste določili vsak dan enega, ki se bo uvrstil v petkov izbor za zmagovalca tedna. Izmed treh zmagovalcev dneva boste lahko ob petkih v novem krogu znova preko spletne ankete glasovali za zmagovalca, ki bo prišel med najbolj "freš" deseterico. Tedenska zmagovalca bosta dva, saj bo drugega izbrala še strokovna komisija.

Izmed 18 izvajalcev bo šest takšnih, ki se bodo v prvih treh tednih že lahko veselili finala izbora Eme FREŠ. 12 izvajalcev oz. "srečnih poražencev" pa se bo v naslednjih dveh tednih pomerilo še enkrat po enakem sistemu v spletnem tekmovanju »srečnih poražencev« in med njimi se bodo še štirje uvrstili v finalni izbor EMA FREŠ.

10 finalistov Eme FREŠ se bo pomerilo za svoje mesto na finalnem izboru Ema 2020. Dva, eden po mnenju glasovalcev in drugi po mnenju strokovne žirije, se bosta pridružila uveljavljenim izvajalcem, ki se na Emo 2020 lahko še vedno prijavijo preko spletnega obrazca do 18. novembra.

Sistem izbora Ema Freš. Foto: MMC RTV SLO

Dnevno bomo na naši spletni strani in na družbenih omrežjih, povezanih s projektom, objavljali skladbe/posnetke in odprli spletno glasovanje za dnevnega zmagovalca. Tekmovalci Eme Freš si bodo lahko tako že pred Emo zgradili svojo bazo podpornikov.

Na Emo FREŠ so se (v naključnem vrstnem redu) uvrstili:

Izvajalec Pesem MARMORIS MOJ PRISTAN ASTRID IN AVANTGARDEN SING TO ME KLARITY DIHAM LANA HRVATIN DREAM LJUDMILA FRELIH VZTRAJAJ, KER JE VREDNO MARKO ŠKOF HOČEM DA JE VSE KOT PREJ MARTINA PLEŠI NUŠA PLIBERŠEK ŽIVLJENJE JE ČAROVNIJA PARVANI VIOLET CUPID PETRA CEGLAR SRCE NAGLAS PIA NINA TUKAJ IN ZDAJ SARA PETEŠIĆ SANJAJ/DREAM SAŠKA ŠE KAR LOVIM TVOJ NASMEH SOULUTION BIL BOM S TEBOJ STELLA NE VEM, ČE SEM V REDU ALFIREV ČRNO BELA LIKA TILEN LOTRIČ JAZ IN TI YOUNITE THE CURE