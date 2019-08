zalagasper, kot je novo umetniško ime Zale Kralj in Gašperja Šantla, sta Emo 2019 osvojila s pesmijo Sebi. Foto: Sandi Fišer

Zmagovalna pesem Eme 2019: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

EMA 2020 bo v dveh dejanjih. Že jeseni bo na spletni strani MMC RTVSLO in socialnih omrežjih, povezanih s projektom, potekal izbor EMA FREŠ. V to kategorijo skladbe prijavijo izvajalci, ki na dan 1. februar 2020 še ne štejejo šestindvajset (26) let in ki so do istega dne, 1. februarja 2020, komercialno izdali največ tri (3) avtorske skladbe.

Uredništvo Razvedrilnega projekta poziva mlade ustvarjalce, da ob prijavi pošljejo tudi videoposnetek izvedbe svoje skladbe (v dolžini ene minute) in krajšo video predstavitev. Izmed prispelih prijav bodo izbrali najboljše, najbolj izvirne, najbolj »freš« in ti se bodo uvrstili na tekmovanje, ki bo jeseni potekalo na naši spletni strani.

Dnevno bomo na MMC RTVSLO in na drugih socialnih omrežjih povezanih s projektom objavljali skladbe/posnetke in odprli spletno glasovanje za dnevnega zmagovalca. Dnevni zmagovalci se bodo nato na glasovanju pomerili za zmagovalca tedna. Tekmovanje na izločanje bo v več krogih, na koncu se bodo najboljši uvrstili na izbor EMA 2020.

Hkrati je objavljeno vabilo za uveljavljene izvajalce, ki morajo svoje prijave oddati prek spletnega obrazca www.rtvslo.si/ema2020. Temu vabilu se lahko odzovejo vsi, ki so na dan 1. februar 2020 komercialno izdali več kot tri (3) avtorske skladbe. Med prijavljenimi bo izbirala izključno strokovna komisija.

Rok za prijavo za spletni izbor EMA FREŠ je 19. september 2019, za uveljavljene izvajalce pa 18. november 2019.

Zakaj FREŠ?

FREŠ je mlado, novo, drugačno. S projektom EMA FREŠ bomo pritegnili pozornost mlajših glasbenih izvajalcev, ki podajajo in sprejemajo glasbene vsebine prek spleta in z njim povezanih socialnih omrežij.

zalagasper vabita na Emo 2020

EMA FREŠ Vse potrebne informacije, roke in povezave najdete na spletnem obrazcu www.rtvslo.si/ema2020



Prijavite se s še neobjavljeno avtorsko skladbo:

- če ste stari med 16 in 26 let,

- če ste komercialno izdali največ 3 avtorske skladbe.



Za prijavo potrebujete:

- mp3 skladbe,

- besedilo,

- fotografijo,

- opis glasbenega ustvarjanja,

- izpolnjeno izjavo, ki jo najdete na spletnem obrazcu,

- video posnetek pesmi, vokal v živo, v dolžini 1 minute

- video posnetek lastne predstavitve, v dolžini 30 sekund

