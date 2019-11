"Pozdravljam odločitev o tem, da Madžarska ne bo sodelovala v tej homoseksualni floti, na kar je bila Evrovizija zreducirana v zadnjih letih," je odločitev komentiral urednik madžarske provladne revije Andras Bencsik. Foto: MMC RTV SLO/Katja Štok

Novica o tem, da se Madžarska ne bo udeležila izbora za pesem Evrovizije, ki bo prihodnje leto na Nizozemskem, se je razširila v času, ko se je na Madžarskem povečala homofobna retorika. Premier Viktor Orban je nedavno sprožil politiko "najprej družina", ki si prizadeva za krepitev tradicionalnih družin in povečanje števila rojstev, kar je sprožilo tudi kar nekaj javnih izjav, nastrojenih proti istospolnim parom.

Eden izmed Orbanovih poslancev je nedavno pozval k bojkotu Coca-Cole, ker se je v eni od oglaševalskih kampanj podjetja pojavil istospolni par, predsednik madžarskega parlamenta Laszlo Köver pa je posvajanje otrok v primeru istospolnih parov primerjal s pedofilijo. Ko je opozicija na Köverja naslovila vprašanje o vzrokih za to, da Madžarska na naslednjo Evrovizijo ne bo poslala svojega predstavnika, je odvrnil, da gre za odločitev javnega medija MTVA in da vlada s tem ni povezana.

Na lanskem izboru za pesem Evrovizije je Madžarsko zastopal Joci Pápai, ki se ni uvrstil na finalni večer. Veliko boljši rezultat je dosegel leta 2017, ko je v Kijevu zasedel 5. mesto. Foto: EPA

Dobro za duševno zdravje

"Pozdravljam odločitev o tem, da Madžarska ne bo sodelovala v tej homoseksualni floti, na kar je bila Evrovizija zreducirana v zadnjih letih," je odločitev komentiral urednik provladne revije Andras Bencsik, ki se na MTVA-ju pogosto pojavlja v vlogi komentatorja aktualnih dogodkov. Dejal je, da je neudeležba dobra predvsem za mentalno zdravje državljank in državljanov.

gibanjaKot je za Guardian razkril neimenovan vir iz madžarske javne televizije, naj jim vodstvo odločitve o neudeležbi na Evroviziji ne bi pojasnilo. Večina sicer domneva, da gre vzroke iskat v povezavi Evrovizije in gibanja LGBTQ+ . "Nisem bil presenečen. Odločitev izvira iz organizacijske kulture MTVA-ja," je za Guardian povedal vir, ki je dodal, da je pozitivno poročanje o tematikah LGBTQ+ nezaželeno, razen ob medijskem pokrivanju parade ponosa v Budimpešti.

Madžarski spletni portal index.hu je objavil članek, v katerem so povzeli špekuliranja še nekaterih zaposlenih na MTVA-ju. Vzrok za neudeležbo naj bi po njihovem pisanju to, da je Evrovizija "preveč gejevska" za trenutno oblast. Orbanov predstavnik za stike z javnostjo Zoltan Kocacs je zgodbo Indexa označil za neresnično. Ob tem sicer ni navedel dodatnih pojasnil, zakaj Madžarov na naslednji Evroviziji ne bo.

Madžarska je od leta 1993 na izboru za pesem Evrovizije sodelovala 17-krat. Foto: Eurovision.tv

Domači festivali namesto Evrovizije

Medijska hiša MTVA je v pisnem pojasnilu zapisala: "Namesto da bi leta 2020 sodelovali na izboru za pesem Evrovizije, bomo neposredno podprli nadarjene ustvarjalce madžarske popglasbe." V preteklih letih so Madžari na evrovizijski izbor pošiljali zmagovalke in zmagovalce oddaje The Song, ki jo je predvajala MTVA. Glasbena oddaja bo potekala tudi naslednjo sezono, toda namesto na Evroviziji bo zmagovalec nastopil na različnih domačih dogodkih in festivalih. MTVA odločitve ni dodatno pojasnil.

"Ni tako redko, da posamezne države v določenih obdobjih ne tekmujejo na Evroviziji," so dogajanje komentirali na Evropski radiodifuzni zvezi (European Broadcasting Union), ki organizira dogodek. "Upamo, da bomo madžarsko televizijsko postajo MTVA kmalu spet sprejeli v evrovizijsko družino," so dodali na EBU-ju.

Izbor za pesem Evrovizije 2020 bo potekal med 12. in 16. majem v nizozemskem Rotterdamu, za zmago pa se bo potegovalo 41 držav.