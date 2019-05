33 izvajalcev in 26 izvajalk bo stalo na odru Evrovizije ter poskušalo priboriti svoji državi zmago na 64. izboru za pesem Evrovizije. Natančneje: med 41 tekmovalci bomo videli 19 pevcev, 14 pevk in 8 sodelovanj (v to so vštete skupine, dueti, dvojice in druga mogoča sodelovanja).

22 je naslov skladbe, s katero se bo predstavila irska predstavnica Sarah McTernan. In hkrati je to tudi najkrajši naslov pesmi na letošnjem izboru. Sledi ji pesem Roi francoskega predstavnika Bilala Hassanija s tremi črkami. Najdaljši naslov pa si lastijo poljske predstavnice Tulia s Fire of Love (Palie sie).

Sprehodili smo se čez druge številke letošnjega izbora za pesem Evrovizije.