Zmagovalna pesem Eme 2019: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

V Tel Avivu sta se mudila že pred dnevi, ko sta posnela evrovizijsko razglednico, zdaj pa se začenja čisto zares. Jutri ju čaka prva samostojna vaja, druga vaja pa bo na sporedu 9. maja. V nedeljo, 12. maja, bo zvečer potekalo uradno odprtje Evrovizije 2019, po rdeči preprogi se bodo sprehodile vse evrovizijske delegacije, med njimi tudi slovenska.

14. maj je dan, ko se bosta mlada glasbenika v prvem predizboru s pesmijo Sebi peta po vrsti predstavila evrovizijskemu občinstvu. Ta je trenutno na stavnicah na 15. od skupno 41 mest, kar pomeni, da bi se Zala in Gašper, če gre verjeti stavnicam, uvrstila v evrovizijski finale, ki bo 18. maja.

Čeprav se veliko evrovizijskih predstavnikov odloči, da bodo svoje skladbe odpeli v angleščini, Zala in Gašper ostajata pri odločitvi, da bosta zmagovalno pesem Eme ne evrovizijskem odru izvedla v izvirni obliki.

"Najine priprave na evrovizijski nastop potekajo precej umirjeno. Poskušava veliko počivati, se družiti z ljudmi, ki jih imava rada, in malo odmisliti sam nastop. Pesem sva zvadila že ogromnokrat in veva, da jo dobro znava, zato se zdaj osredotočava na stvari, ki jih rada počneva, saj bova na odru boljša, če bova poskrbela za svoje dobro počutje," je priprave na evrovizijski nastop povzel Gašper Šantl, Zala Kralj pa je dodala: "Uvrstitev se nama ne zdi pomembna in na Evrovizijo ne gledava kot na tekmovanje. Zelo se veseliva celotne izkušnje in predvsem tega, da bova lahko spoznala tuje glasbenike. Sebe in svojo pesem želiva predstaviti najbolje kot lahko in upava, da se dotakne še koga."

V velikem evrovizijskem finalu bo 18. maja nastopilo 26 držav – dvajset najboljših iz dveh predizborov, Izrael kot letošnji gostitelj ter predstavniki "velikih pet" - Italija, Francija, Španija, Nemčija in Velika Britanija. Zmagovalno skladbo bodo izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja in petčlanske strokovne žirije v vseh 41 državah udeleženkah. Katere države sodelujejo na Evroviziji 2019 in s katerimi pesmimi ciljajo na čim višjo uvrstitev? Poglejte si na zemljevidu.