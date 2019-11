Njune posnetke sta vzela pod drobnogled voditelj in animator Klemen Kopina ter novinar in evrovizijski poznavalec Denis Živčec. Skladbe so še vedno v obliki delovnih različic, saj tako dobijo ljubitelji Eme in Evrovizije vpogled v ustvarjalni proces od samega začetka.

Svoj glas lahko oddate na rtvslo.si/ema-fres. Glasovanje bo potekalo med 10.00 in 20.00. Do 21.00 pa bomo objavili ime zmagovalca dneva.

Vsak teden bomo od ponedeljka do srede predstavili po dva izvajalca in prek spletne ankete boste določili vsak dan enega, ki se bo uvrstil v petkov izbor za zmagovalca tedna. Med tremi zmagovalci dneva boste lahko ob petkih v novem krogu znova prek spletne ankete glasovali za zmagovalca, ki bo prišel med najbolj "freš" deseterico. Tedenska zmagovalca bosta dva, saj bo drugega izbrala še strokovna komisija.

Prvi teden:

DATUM TEKMOVALCI ZMAGOVALEC DNEVA ZMAGOVALCA TEDNA 4. 11. Stella Stella

Pia Nina 5. 11.

Soulution ? Younite 6. 11. Astrid in Avantgarden ? Martina

Izmed 18 izvajalcev, ki jih je izbrala strokovna komisija, bo šest takih, ki se bodo v prvih treh tednih že lahko veselili finala izbora Eme FREŠ. 12 izvajalcev oz. "srečnih poražencev" pa se bo v prihodnjih dveh tednih pomerilo še enkrat po enakem sistemu v spletnem tekmovanju "srečnih poražencev" in med njimi se bodo še štirje uvrstili v finalni izbor Ema FREŠ.

10 finalistov Eme FREŠ se bo pomerilo za svoje mesto na finalnem izboru Ema 2020. Dva, eden po mnenju glasovalcev in drug po mnenju strokovne žirije, se bosta pridružila uveljavljenim izvajalcem, ki se na Emo 2020 lahko še vedno prijavijo prek spletnega obrazca do 18. novembra.

