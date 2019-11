Kdo napreduje? Klarity? Petra Ceglar? Ali Parvani Violet?

Le dva bosta postala zmagovalca tedna

Ljubljana - MMC RTV SLO

Klarity, Petra Ceglar in Parvani Violet so v tem tednu že prepričali glasovalce spletne ankete, ki so jih postavili za zmagovalce dneva. A v naslednji krog bosta napredovala le dva izmed njih - eden po glasovih ankete, drugi po strokovni žiriji.