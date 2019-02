Zmagovalca Eme 2019! Foto: Sandi Fišer

Pesem Sebi, ki govori o tem, da je najpomembneje, da si to, kar si, je v celoti njuno avtorsko delo. To je zanesljivo prepričalo občinstvo Eme 2019, saj sta Zala in Gašper zmagala s kar 73 odstotki glasov.

Zmagovalna pesem Eme 2019: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

Zmaga je dvojico še kako presenetila, sta zdaj dojela, da sta velika zmagovalca Eme 2019? Vprašajte ju v spletnem klepetu.

Zala in Gašper sta dan po zmagi gostovala v oddaji Vikend Paket, kaj sta povedala, si lahko ogledate v spodnjem videu.