Tanja Kocman in Rok Bohinc bosta od 19.55 naprej z vami in nami! Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Stand up komičarka Tanja Kocman in stand up komik in improvizator Rok Bohinc se komentiranja Eme 2019 ne bosta lotila sama, ampak se bosta o dogajanju v studiu 1 Televizije Slovenija lotila z "vplivneži", ki jih bosta gostila v svoji družbi: Jože Robežnik (@jocohud), Jani Jugovic Cool Fotr (@coolfotr) in perjetteja (@coolmamacita), Lepa afna (@lepaafna), Nejc Šmit.

Tako Tanja kot Rok sta stara znanca Eme, stand up komičarka je Emo skupaj z Majo Martino Merljak in Tino Gorenjak vodila leta 2017, Rok, znan sicer iz mladinske oddaje Osvežilna fronta, pa je bil takrat animator občinstva na Gospodarskem razstavišču.