Zala in Gašper svojega nastopa z Eme praktično nista spremenila. Foto: Reuters

V Tel Avivu v Izraelu se bo ob 21.00 začela 64. Evrovizija. Prvi večer se bo na odru zvrstilo 17 predstavnikov držav, ki si bodo skušali pripeti vstopnico za prvih deset mest v sobotnem finalu. Kot peta bosta nastopila slovenska predstavnika Zala Kralj in Gašper Šantl s pesmijo Sebi. Ob Sloveniji bodo na najboljše upali še Ciper, Črna gora, Finska, Poljska, Češka, Madžarska, Belorusija, Srbija, Belgija, Gruzija, Avstralija, Islandija, Estonija, Portugalska, Grčija in San Marino.

Evrovizija na družbenih omrežjih Vse v povezavi s slovenskima predstavnikoma na Evroviziji 2019 lahko spremljate tudi na uradnih profilih na Instagramu in Facebooku! Prenos bo od 21.00 naprej na TV Slovenija 2, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D.

50 odstotkov prispevajo žirije, 50 odstotkov glas ljudstva

Po vseh nastopih se bo začelo glasovanje gledalcev in poslušalcev, ki bo prispevalo polovico glasov h končni uvrstitvi. Strokovne komisije držav, ki nastopajo v prvem predizboru, so pesmi ocenile že v ponedeljek na drugi vaji. Glasbeni poznavalci so prispevali 50 odstotkov glasov. Zvečer bodo glasove združili in razglasili deset finalistov. Poleg 17 nacionalnih strokovnih komisij so svoje glasove oddale tudi francoska, španska in izraelska komisija. Gre za države, katerih izvajalci so neposredno uvrščeni v finale.

Lanska evrovizijska zmagovalka Netta je seveda tudi v Tel Avivu. Foto: Reuters

V Tel Aviv se bo javila Lea Sirk

Slovensko strokovno žirijo sestavljajo glasbeni novinar in v. d. urednika glasbenega programa Vala 202 Žiga Klančar, pevka skupine Fed Horses Urša Mihevc, pevka Ula Ložar, pevec in glasbenik skupine Okustični Mate Bro ter priznana besedilopiska Urša Vlašič. Točke glasovanja slovenske žirije bo v Tel Aviv sporočila lanska slovenska evrovizijska predstavnica Lea Sirk.

Strokovne komisije so nastope ocenile po štirih merilih ‒ vokalnih sposobnostih pevca, odrskem nastopu, kompoziciji in izvirnosti pesmi ter celotnem vtisu. Po združitvi glasov žirij in klicateljev bo vsaka država podelila od ene do 12 točk.

Želita dati vse od sebe

Zala in Gašper bosta izvedla balado Sebi, pri kateri stavita na preprostost. Pela bosta v slovenskem jeziku, brez spremljevalnih pevcev, plesalcev ali rekvizitov na odru, oblečena popolnoma v belo in brez ličil na obrazu. Mladi par je v spletnem klepetu na MMC-ju v nedeljo dejal, "da bi bilo fino, če bi prišla v finale, ampak se s tem ne želita obremenjevati". "Pomembno nama je le, da dava vse od sebe." Dodala sta, da sta si bela oblačila izbrala sama, "ker sta si želela vse skupaj tako enostavno, da je bilo to najbolj smiselno. Zdelo bi se nama še bolj kul, če bi si oblačila kupila v second-hand shopu ..."

Stavnica Eurovision World, ki združuje dogajanje na več kot desetih stavnicah, Slovenijo v prvem predizboru uvršča na osmo mesto med 17 nastopajočimi, s tem pa tudi v finale. Za favorite prvega večera veljajo Grčijo, Ciper, Avstralija in Islandija. Izmed 41 udeležencev je Slovenija trenutno na 17. mestu.

Dana in Netta

Večer bo odprla lanska evrovizijska zmagovalka, izraelska pevka Netta s predelano zmagovalno skladbo Toy. Voditelji bodo kar štirje ‒ Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar in Lucy Ayoub, za glasbeno točko pa bo poskrbela tudi nekdanja evrovizijska izraelska zvezda Dana International, ki bo zapela svojo različico pesmi Bruna Marsa, Just The Way You Are.

Najpomembneje nama je to, da imava drug drugega. Udeležba na Evroviziji je najboljša izkušnja. Zala Kralj in Gašper Šantl

Še 18 držav in njihovih predstavnikov se bo prav tako za deset finalnih mest predstavilo v četrtek, v velikem sobotnem finalu pa bo nastopilo 26 držav: 20 najboljših iz obeh predizborov, Izrael kot letošnji gostitelj in predstavniki "velikih pet" ‒ Italija, Francija, Španija, Nemčija in Velika Britanija.

Tudi tokrat pričakovanje Evrovizije ni minilo brez zapletov. Na glasbenem tekmovanju letos ne bo predstavnika Ukrajine, v javnosti pa so se pojavili dvomi o tem, da bo Evrovizijo, ki spodbuja raznolikost, gostil Izrael, država, ki, po besedah njenih nasprotnikov, ves čas krši človekove pravice Palestincev.

Vrstni red nastopajočih v prvem predizboru:

CIPER - Tamta - Replay

ČRNA GORA - D mol - Heaven

FINSKA - Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away

POLJSKA - Tulia - Fire of Love (Pali się)

SLOVENIJA - Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi

ČEŠKA - Lake Malawi - Friend Of A Friend

MADŽARSKA - Joci Pápa - Az Én Apám

BELORUSIJA - ZENA - Like It

SRBIJA - Nevena Božović - Kruna

BELGIJA - Eliot - Wake Up

GRUZIJA - Oto Nemsadze - Keep On Going

AVSTRALIJA - Kate Miller-Heidke - Zero Gravity

ISLANDIJA - Hatari - Hatrið mun sigra

ESTONIJA - Victor Crone - Storm

PORTUGALSKA - Conan Osiris - Telemóveis

GRČIJA - Katerine Duska - Better Love

SAN MARINO - Serhat - Say Na Na Na