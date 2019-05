Nasmeh do ušes – Zala Kralj in Gašper Šantl sta na Evroviziji dosegla lep uspeh. Foto: BoBo/Borut Živulović

SLOVENIJA - Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi

Tam so ju pričakali sorodniki, novinarji in fotografi, pa tudi najmlajši oboževalci slovenskega dvojca, ki so se razveselili avtogramov.

Kot sta povedala ob prihodu za TV Slovenija, sta po finalu spala le dve uri, zdaj ju čaka zaslužen počitek. Vesela sta, da sta spet doma, evrovizijsko izkušnjo pa sta ocenila za nepozabno.

Potem ko se spočijeta, se bosta posvetila svoji največji ljubezni – glasbi. Na začetku junija bosta izdala nov singel Come To Me, ki bo v angleščini. "Naredila bova tudi nekaj s svojim imenom, da bova bolj internacionalna," je povedala Zala za Val 202 še v Tel Avivu. "Nekako bi se rada zahvalila za podporo, ki jo dobivava po vsej Evropi, ker odzivi so res taki, da sva res hvaležna, hkrati je bila to vedno ideja in želja, da slej ko prej prebijeva to mejo na tuji trg," je dodal Gašper.

"Še zdaj poskušava dojeti, kaj se nama je zgodilo, in noro nama je, da sva doživela vse to. Zelo težko je sploh dojeti, koliko ljudi dejansko naju spremlja zdaj na najini poti in koliko ljudi naju je gledalo danes zvečer, in bova potrebovala še lep čas, da bova dejansko dojela vse to. Ampak sva res, res hvaležna za to priložnost. Hvala vsem v Sloveniji in Evropi, ki so videli nekaj v najini pesmi. Hvala vsem, ki so šli z nama v sklopu delegacije z RTV-ja, ki nama je res omogočil, da sva imela res lepo izkušnjo, da sva imela veliko miru in da sva se lahko čim boljše pripravila na najin nastop. Hvala vsem! Hvala vsem, ki ste naju spremljali, in predvsem hvala vsem, ki boste ostali z nama tudi v prihodnje,” sta povedala po nastopu.

Slovenska predstavnika sta s pesmijo Sebi dosegla odličen uspeh na Evroviziji 2019 – zasedla sta 13. mesto v finalu (stavnice so jim napovedovale 20. mesto), v katerem je sodelovalo 26 držav. Skupno je v Tel Avivu tekmovalo 41 držav, na koncu pa je zmago odnesel Nizozemec Duncan Laurence s pesmijo Arcade.

Kot je za Val 202 ocenil vodja slovenske evrovizijske delegacije Aleksander Radić, je rezultat dober oziroma med najboljšimi, odkar tekmovanje poteka v dveh polfinalih in finalu. S tem sta izenačila uvrstitev Maje Keuc s pesmijo No One iz leta 2011.

Sprejem za Zalo Kralj in Gašperja Šantla