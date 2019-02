Potem ko je bila po porazu v superfinalu Eme 2019 nedostopna za medije, je Raiven po dvodnevnem molku v edini izjavi glede izbora za slovenskega predstavnika na Evroviziji zapisala nekaj svojih misli na družbenih omrežjih.

Raiven bi lahko pri 22 letih že označili za veteranko in osmoljenko Eme - leta 2016 se je s pesmijo Črno bel uvrstila v superfinale izbora, leto pozneje je s skladbo Zažarim zasedla 3. mesto, letos pa se je s pesmijo Kaos uvrstila v superfinale. Foto: Sandi Fišer

Najprej je stopila v bran lanski zmagovalki Eme in letošnji žirantki na Emi Lei Sirk. Ta je sprožila burne razprave, ko so mikrofoni tik po razglasitvi zmagovalcev Eme 2019, to sta postala Zala Kralj in Gašper Šantl, ujeli njeno razočaranje, ker ni zmagala njena favoritinja Raiven.

"Lea je svojo vlogo žirantke oddelala profesionalno. Če bi svojo izjavo povedala sekundo pred razglasitvijo rezultatov, bi bila zgodba drugačna. Njeno delo žirantke se je zaključilo takoj po razglasitvi rezultatov in s svojo izjavo ni vplivala na končni izid in ni škodila nikomur. Kaj je tu neprofesionalnega? Kaj je tu dvoličnega? Od kdaj je dvoličnost to, da pred vsemi poveš, kaj si misliš? Je bila Lea s svojo izjavo žaljiva do Zale in Gašperja? Je o njima povedala karkoli grdega? Ne. Očitno sva z Leo gumbek za ljudi, ki se vsaj enkrat na leto lahko izrazijo na omrežjih, kjer imajo sicer enega sledilca."

Odgovorila je tudi na nekatere očitke, da je bila njena zmaga načrtovana.

"Vsem, ki RTV-ju, Lei in meni očitate, da je bila moja zmaga načrtovana, pa bi dodala še to: če bi za vsako ceno želela zmagati, se s KAOS-om nikoli ne bi prijavila na Emo. Že ob ustvarjanju pesmi sem se zavedala, da je pesem nekonvencionalna in da veliko ljudem ne bo všeč. Pa sem to pesem vseeno prijavila na Emo, ker sem končno zbrala pogum, da brez zadržkov ljudem pokažem temačnejši kotiček svojih misli in jim pokažem še več sebe. Ostala sem zvesta SEBI. In to je ena najboljših odločitev, ki sem jih sprejela na svoji glasbeni poti. Seveda sem bila s tem prepuščena na nemilost publike, ki se ne zaveda, da za njihovimi TV-ekrani stojijo pravi ljudje. Večina nas v živo ne pozna, ima pa vsak mnenje o nas. Tako kot na TV-ju vidijo lik Garfielda, so Raiven, Lea Sirk ter Zala in Gašper za njih neka narejena figura, o kateri si ustvarijo podobo in mnenje. In potem si vzamejo pravico, da ta lik osebno napadejo. Ker v tistem trenutku več nismo ljudje, ki skozi svojo glasbo izražajo čustva, se spopadajo s svojimi notranjimi problemi. Tam smo za njihovo zabavo."

Raiven - Kaos

V superfinalu Eme 2019 sta Zala Kralj in Gašper Šantl slavila s pesmijo Sebi, in to prepričljivo s kar 73 odstotki glasov občinstva. To je Raiven in njeni pesmi z naslovom Kaos dodelilo 27 odstotkov.