Zala Kralj & Gašper Šantl na Emi 2019. Foto: Sandi Fišer

Tri dni po Emi že vrabci na strehah čivkajo, da bosta Slovenijo na Evroviziji v Tel Avivu zastopala Zala Kralj & Gašper Šantl, ki tudi pred bliskavicami ne skrivata zaljubljenosti. Spoznala sta se leta 2017 prek prijatelja, ki je Gašperju poslal Zaline posnetke na Instagramu. Iz tega se je rodilo glasbeno sodelovanje, ob tem pa tudi ljubezen. Čeprav gre za najmlajši slovenski par, ki bo nastopil na Evroviziji, in enega najmlajših parov na tem tekmovanju nasploh, pa smo Slovenci pare v takšnih vlogah imeli že trikrat.

Duo Platin se v Turčiji pred 15 leti ni uvrstil v finale. Foto: BoBo

Slovenijo je v Turčiji leta 2004 s pesmijo Stay Forever zastopal duo Platin, zdaj zakonca Diana in Simon Gomilšek, takrat pa še zaljubljenca, ki sta se pred kamerami v Carigradu tudi zaročila.

Rok Žlindra in Barbara Ogrinc sta s preostalimi člani ansambla na Evroviziji nastopila skupaj s Kalamari. Foto: BoBo

Leta 2010 so v Oslo z Eme odpotovali Ansambel Roka Žlindre in Kalamari s pesmijo Narodno-zabavni rock. Del narodno-zabavne polovice naveze sta bila tudi vodja ansambla Rok Žlindra in Barbara Ogrinc, ki sta bila v zasebnem življenju par.

Raay in Marjetka sta Slovenijo na Evroviziji zastopala leta 2015. Foto: MMC RTV SLO/Jani Ugrin

Par smo na Evrovizijo poslali tudi leta 2015. Maraaya, zasedba in tovarna uspešnic, ki jo sestavljata zakonca Raay in Marjetka Vovk, sta na Evroviziji na Dunaju, kamor je tekmovanje pripeljala ekstravagantna bradata diva Conchita Wurst, dosegla 14. mesto.

Par je na Evrovizijo leta 2015 poslala tudi Litva. Foto: Reuters

Tistega leta sta na evrovizijskem odru stala še vsaj dva para: Litovca Monika Linkytė in Vaidas Baumila ter norveški dvojec Morland in Debrah Scarlett.

Izmed tujih evrovizijskih predstavnikov gotovo velja izpostaviti še ruski dvojec t.A.T.u, ki sta ga sestavljali takrat 16-letni Lena Katina in Julia Volkova. Dekleti so predstavljali kot lezbični par, vendar se je pozneje izkazalo, da je šlo le za prebrisano potezo njunih menedžerjev in je bilo vse skupaj medijski konstrukt. Med drugimi sta kot par na Evroviziji nastopila še Elitsa & Stoyan, ki sta bolgarske barve zastopala kar dvakrat, v letih 2007 in 2013.

Lena Katin in Julia Volkova naj bi se kot par predstavljali predvsem zaradi pozornosti. Foto: Reuters

Če pobrskamo globlje v zgodovino, je tu še italijanski duo Al Bano in Romina Power, ki kljub izjemni priljubljenosti v domovini evropskega občinstva leta 1976 s popevko We'll live it all again nista ravno navdušila.

Če si bosta Zala Kralj & Gašper Šantl poleg naziva najmlajšega slovenskega para na Evroviziji prislužila tudi naziv para z najboljšo uvrstitvijo, bo jasno maja. Naša predstavnika bosta na veliki oder v Izraelu prvič stopila na prvem predizboru 14. maja, če jima uspe uvrstitev v veliki finale, pa bosta nastopila še 18. maja.

Duo Platin - Stay Forever

Ansambel Žlindra & Kalamari - Narodno-zabavni Rock