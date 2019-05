Zala in Gašper na oranžni preprogi pred začetkom evrovizijskega vrhunca. Foto: Reuters

Za 41 predstavnikov držav, ki se letos potegujejo za zmago na izboru za pesem Evrovizije, se začenjajo stresni dnevi ‒ že nocoj se bo prvih 17 poskušalo najbolje odrezati na generalki, ki si jo bodo ogledali predstavniki nacionalnih žirij in oddali svojo polovico glasov. V torek zvečer pa bo nato na vrsti prvo veliko dejanje letošnjega, že 64. izbora za pesem Evrovizije, prvi predizbor, na katerem bosta Slovenijo, kot je znano, s številko 5 zastopala Zala Kralj in Gašper Šantl s skladbo Sebi.

Strogi varnostni ukrepi

A še pred finalnim evrovizijskim tednom so se vsi letošnji predstavniki udeležili slavnostnega odprtja izbora za pesem Evrovizije ‒ sprehodili so se po t. i. oranžni preprogi ter se s kratkim pogovorom predstavili zbrani sedmi sili in vsem oboževalcem, ki so dogodek spremljali v živo prek spleta. Tradicionalno je preproga sicer rdeča, a so jo tokrat obarvali v isti odtenek oranžne kot logotip največjega sponzorja tokratnega glasbenega izbora.

Eurovision Song Contest 2019 - Opening Ceremony - Live Stream

Organizatorji (izbor letos po zaslugi Nette Barzilai, ki je s skladbo Toy slavila lani, poteka v Izraelu) so preprogo pogrnili kar v središču Tel Aviva, med stavbama narodnega gledališča in izraelske filharmonije. Dogodek je po poročanju Reutersa potekal v znamenju strogega varovanja - vse od lanske Nettine zmage, ko je postalo jasno, da bo 64. Evrovizijo organiziral Izrael, namreč na sodelujoče države letijo pozivi, naj dogodek bojkotirajo zaradi ravnanja Izraela v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer so se sicer ravno pred pričetkom evrovizijskega cirkusa razmere malo umirile.

Evrovizija na družbenih omrežjih Vse v povezavi s slovenskima predstavnikoma na Evroviziji 2019 lahko spremljate tudi na uradnih profilih na Instagramu in Facebooku!

Zala in Gašper: "Najboljša izkušnja"

Svoje pol minute sta v soju žarometov dobila tudi Zala in Gašper, ki sta voditelju Lionu Rosenbergerju med drugim zaupala, da jima je najpomembneje to, da "imata drug drugega" in da je udeležba na Evroviziji "najboljša izkušnja".

Nekaj prostih dni - čas za plažo

Poleg vaj sta si Zala in Gašper, kot smo že poročali, privoščila tudi sprostitev na plaži. "(Nastanjena) sva blizu plaže, tako da veliko časa preživiva tudi tam," je v kratkem pomenku Lionu še razkril Gašper, Zala pa je voditelja malce potegnila za nos, ko mu je na vprašanje, ali sta partnerja tudi v romantičnem pomenu besede, v smehu odgovorila: "Ne, samo prijatelja."

Za njima dve vaji, pred njima generalka in predizbor

Zala in Gašper se sicer v Izraelu mudita dober teden, za njima pa sta tudi že dve vaji. Sodeč po posnetkih, se bosta 19-letna Zala in 22-letni Gašper evropskemu občinstvu predstavila tako, kot je zanju značilno: umirjeno in minimalistično.

V nasprotju s številnimi drugimi predstavniki se nista odločila za petje v angleščini, ampak bosta ostala zvesta izvirni slovenski različici skladbe Sebi. "Slovenski jezik se nama enostavno zdi resnično krasen in ga bova kmalu tudi pogrešala, saj bo naslednjih par pesmi v angleščini," sta zapisala v nedeljskem spletnem klepetu na MMC-ju.

Kot omenjeno, slovenska predstavnika nocoj že čaka prvo ključno dejanje - generalka, ki jo bodo ocenjevale nacionalne žirije -, v torek ob 21. uri pa si bosta skušala izboriti vozovnico za sobotni finale.