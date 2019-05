Mlada Mariborčana sta videospot z letalsko tematiko objavila 20. februarja, v tem trenutku pa je zbral že 1.002.226 ogledov. Več kot milijon ogledov ima tudi njun nastop na Emi, na katerem sta pometla s konkurenco ‒ v superfinalu sta se pomerila s pevko Raiven ‒ in si z balado Sebi priborila vozovnico za Tel Aviv.

Slovenska predstavnika bosta na odru dvorane Expo v Tel Avivu nastopila v prvem predizboru 14. maja, prva vaja pa je že za njima. Opravila sta jo v soboto, ko sta se sodeč po kratkem izseku na odru znova pojavila v belih oblačilih, ki so postala že njun prepoznavni znak, in Sebi izvedla brez kakršne koli koreografije ali spremljave plesalcev oziroma dodatnih pevcev.

Drugo vajo bosta imela v četrtek, utrinke s svoje izraelske pustolovščine pa objavljata tudi na družbenih kanalih. Tako sta si očitno privoščila skok v Sredozemsko morje in pod fotografijo, na kateri v kopalkah ležita na plaži, zapisala, da sta "zgradila nekaj dobrih peščenih gradov".

Danes v Tel Avivu poteka prva vaja tistih glasbenikov, ki bodo nastopili v drugem predizboru, ki bo v četrtek, 16. maja. Na uradni spletni strani tekmovanja pa so še napovedali, da se bo v nočnem klubu EuroClub, ki bo vrata odprl 11. maja, zvrstilo veliko znanih glasbenih gostov, kot so Conchita Wurst, Måns Zelmerlöw, Verka Serduchka, SunStroke Project, Charlotte Perrelli in Linda Martin.