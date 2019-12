Tričlanska izborna komisija, ki so jo sestavljali glasbenica in pevka Raiven, vodja založniške dejavnosti ZKP RTV SLO Mojca Menart in glasbeni urednik z Vala 202, Jernej Vene, je izbrala deset skladb in izvajalcev, ki se bodo predstavili na izboru EMA 2020. Na vabilo k sodelovanju je RTV Slovenija prejela 74 prijav.

Izbrane skladbe z delovnimi naslovi in izvajalci (navedeni v abecednem vrstnem redu imen) so:

Izvajalec Delovni naslov Ana Soklič Voda Božidar Wolfand Wolf Maybe Someday Gaja Prestor Verjamem vase Imset Femme Fatale Inmate The Salt Klara Jazbec Stop the World Lina Kuduzović Man Like U Manca Berlec Večnost Simon Vadnjal Nisi sam Tinkara Kovač Forever

Izvajalci na izboru Ema 2020

Izbor Ema 2020 bo 22. februarja 2020 v studiu 1 Televizije Slovenija. Na izboru bomo slišali dvanajst pesmi. Desetim izbranim izvajalcem se bosta namreč pridružila še zmagovalca izbora Ema FREŠ.

Na izboru Ema 2020 bo sistem glasovanja enak kot letos. Po predstavitvi vseh skladb bo tričlanska žirija izbrala dva superfinalista, ki se bosta predstavila še enkrat. In med njima bodo zgolj gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem izbrali zmagovalca, predstavnika RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2020, ki bo 12., 14. in 16. maja v nizozemskem Rotterdamu.

Že 18. januarja 2020 pa bomo dobili dva zmagovalca izbora Ema FREŠ in s tem udeleženca finalnega izbora Ema 2020. Spletno tekmovanje novincev Ema FREŠ, ki smo ga začeli že novembra, se s finalom seli na televizijske zaslone. V oddaji bodo enega zmagovalca izbrali gledalci s telefonskim glasovanjem, drugega pa tričlanska žirija.

V finalu Ema FREŠ bodo v naslednjem vrstnem redu nastopili:

Zap. št. Izvajalec Naslov Glasba Besedilo 1 Stella Ne vem, če sem v redu Špela Jezovšek Špela Jezovšek 2 Younite The Cure Jakob Zlatinšek Pija Lucija Kralj 3 Alfirev Črno bela lika Patrik Šimenc, Žan Vončina Tia Alfirev 4 Klarity Diham Klara Klasinc brglez, Primož Jurendić, Niki Kozoderc Klara Klasinc Brglez 5 Marmoris Moj pristan Matic Skok, Blaž Horvat Matic Skok, Andraž Kos 6 Saška Še kar lovim tvoj nasmeh Jure Skaza, Matic Mlakar Jure Skaza, Matic Mlakar 7 Pia Nina Tukaj in zdaj Pia Nina Stružnik Štefe, Jernej Kržič Pia Nina Stružnik Štefe 8 Lana Hrvatin Dream Lana Hrvatin Enej Žagar 9 Parvani Violet Cupid Veronika Steiner, Anže Zaveršnik, Aljaž Šumej, Florjan Ajdnik, Jaka Jeršič, Anže Lečnik Veronika Steiner 10 Astrid in Avantgarden Sing to Me Astrid Ana Kljun, Janez Hace, Martin Štibernik Astrid Ana Kljun

Izvajalci na izboru Ema FREŠ

Dogajanje, povezano z izborom Ema 2020, lahko spremljate tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube.