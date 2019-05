Na lanskem festivalu so nagrado za najboljšo skladbo prejeli fantje iz ansambla Storžič. Foto: Žiga Culiberg

"Domača glasba ni agresivna, se ne bori. Domača glasba je nežna, domača glasba navduši in omehča," je v uvodnem nagovoru povedal Blaž Švab in skupaj s sovoditeljico Darjo Gajšek napovedal nepozaben narodno-zabavni glasbeni večer. Festival Slovenska polka in valček, ki ga RTV Slovenija organizira že 23 let, je sicer eden najeminentnejših in med glasbeniki najbolj priljubljenih festivalov narodno-zabavne glasbe.

Na letošnji razpis Slovenska polka in valček je prispelo 81 skladb, pri nastajanju katerih je skupno sodelovalo okoli 400 glasbenikov. Strokovna komisija je nato izbrala 24 polk in valčkov, ki so se predstavili v oddaji Slovenski pozdrav, preko radijskih postaj pa je bilo nato izbrano 12 današnjih finalistov. V sistem odločanja in izbire pa so bili vključeni trije nacionalni radijski programi in osem lokalnih oziroma regionalnih postaj. O današnjih zmagovalcih bo odločila strokovna komisija in tudi glasovi gledalk in gledalcev.

Skozi večer najboljših polk in valčkov vas bosta popeljala Darja Gajšek in Blaž Švab. Foto: Adrijan Pregelj

Na festivalu so nastopili: S.O.S. kvintet (Lepo mi je s tabo), Ansambel Opoj (Naša glasba), CIK - CAK kvintet (Daj, no, daj), Ansambel Petan (Stari hrast), Ansambel Zeme (Sreča najine ljubezni), Raubarji (Bel pajčolan), Vera & Originali (Srčen – trčen), Topliška pomlad (Taksi), Ansambel Petka (Vse bi storil, sinko moj), Ansambel Vikend (Osvajam te), Vražji muzikanti (Misel nate ne zaspi) ter Ansambel Roka Žlindre in Amabile (Veliko je želja).

Spremljevalni festivalski program je posvečen bogatemu glasbenemu opusu Ivana Sivca, ki je v teh dneh praznoval 70. rojstni dan. Poklonili se mu bodo vsi sodelujoči ansambli, na festivalu pa bodo podelili dve nagradi: nagrado za najboljšo polko 2019 in nagrado za najboljši valček 2019.

Dogodek povezujeta voditelja oddaje Slovenski pozdrav Darja Gajšek in Blaž Švab.