"Tresla bo svojo rit, vse njene pesmi so nespodobne in seksualne in potem mi boste zapovedali, da moram nositi abajo," je na dvoličnost organizatorjev in oblasti na družabnem omrežju opozorila Savdijka. Foto: Reuters

Ameriška raperka Nicki Minaj je znana po svojem izzivalnem slogu, videospoti njenih uspešnic, kot sta Anaconda in Starships, pa so prežeti z goloto, kletvicami in spolnostjo.

Ne glede na to bo glasbenica nastopila kot ena od glavnih izvajalk na festivalu Jeddah World Fest, ki bo 18. julija potekal v drugem največjem savdskem mestu Džeda. Vstop na festival, ki se bo odvil na stadionu kralja Abdullaha, bo dovoljen osebam, starejšim od 16 let, alkohola pa skladno s savdskimi zakoni ne bodo stregli.

Poteza organizatorjev festivala je na družabnih omrežjih vzbudila zelo raznolike odzive - od veselja in navdušenja do kritik in razočaranja. Po spletu je zakrožil videoposnetek Savdijke, ki vlado obtožuje hinavščine. V videoposnetku, ki si ga je ogledalo več deset tisoč ljudi, ženska organizatorjem festivala in oblastem očita, da v državo vabijo glasbenice, ki nastopajo na pol gole, Savdijke, ki se koncerta udeležijo, pa morajo obvezno nositi dolgo obleko abaja, pri kateri ostane odkrit le obraz.

"Tresla bo svojo rit, vse njene pesmi so nespodobne in seksualne in potem mi boste zapovedali, da moram nositi abajo," je položaj povzela Savdijka.

Za Nicki Minaj je značilen tako izivalen stil oblačenja kot provokativna besedila. Foto: EPA

Drastična sprememba na glasbeni sceni

Organizatorji so sporočili, da bo koncert potekal pod okriljem ameriške televizijske mreže MTV, predvajan pa naj bi bil po celem svetu. Na festivalu bosta poleg Nicki Minaj med drugimi nastopila tudi britanski pevec in član zasedbe One Direction Liam Payne ter ameriški DJ Steve Aoki. Savdska Arabija je za vse tuje obiskovalce, ki bi se želeli udeležiti festivala, obljubila hitre elektronske vizume za obisk države.

V zadnjih mesecih je v Savdski Arabiji nastopilo več svetovno znanih glasbenic in glasbenikov, kot so Mariah Carey, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas, raper Sean Paul, David Guetta in DJ Tiesto.

Tovrstni glasbeni dogodki pomenijo drastično spremembo Savdske politike. Še nedolgo nazaj je policija namreč izvajala strog nadzor in preganjala vsakršno glasno predvajanje glasbe. Spolna segregacija je kljub nekaterim spremembam v državi še vedno zelo prisotna in se uveljavlja v številnih restavracijah, kavarnah, javnih šolah in na univerzah. Ženske so sicer lani dobile pravico do vožnje avtomobilov ter udeležbe na družabnih in športnih dogodkih.